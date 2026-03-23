VIDEO Un mare port prin care Rusia exportă petrol, în flăcări după un atac cu drone

Un rezervor de combustibil din portul Primorsk de la Marea Baltică, cel mai mare nod de export de petrol din vestul Rusiei, a luat foc în urma unui atac cu drone, a afirmat luni pe Telegram Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad din nord-vestul țării, potrivit Reuters.

Imagini neverificate postate online arată un incendiu de amploare în port:

💥 Russia: Massive Ukrainian drone strikes blew up vast areas of the Port of Primorsk, Russia's largest oil export terminal that processes 1.0-1.5 million barrels/day – 100 million tons of oil & oil products per year.

1,000km from Ukraine. https://t.co/ic2phlp6SR pic.twitter.com/m5iH5HpZ9G — Igor Sushko (@igorsushko) March 23, 2026

Portul, care are o capacitate de export de peste 1 milion de barili de petrol pe zi, reprezintă o importantă poartă de export pentru țițeiul „Urals”, principalul sortiment rusesc, și pentru motorina de înaltă calitate.

Potrivit unor surse, exporturile de motorină din port au atins 16,8 milioane de tone anul trecut.

Ucraina și-a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, lovind instalațiile de export de petrol și rafinăriile, în încercarea de a submina economia de război a Moscovei.

Primorsk a fost atacat și în septembrie, când încărcările de petrol au fost întrerupte.

Guvernatorul a afirmat că 35 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad în atacurile recente, iar Ministerul Apărării de la Moscova a susținut că 249 de drone au fost interceptate și distruse deasupra Rusiei în total peste noapte.