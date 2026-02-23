VIDEO Atac „masiv” cu rachete asupra regiunii ruse Belgorod, care a rămas fără electricitate, căldură și apă / Guvernator: „Infrastructura energetică a suferit pagube grave”

Un atac „masiv” cu rachete ucrainene a provocat pagube grave infrastructurii energetice și a întrerupt aprovizionarea cu energie electrică, căldură și apă în regiunea Belgorod din Rusia, aflată la granița cu Ucraina, a declarat luni dimineață guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.

„Ca urmare, infrastructura energetică a suferit pagube grave”, a declarat guvernatorul Vyacheslav Gladkov pe Telegram.

„Există întreruperi în aprovizionarea cu energie electrică, apă și căldură către locuințe”, a adăugat el.

Gladkov a descris atacul drept unul „masiv”, care a afectat atât orașul Belgorod, situat la 40 kmde graniță, cât și zona înconjurătoare. El a spus că amploarea pagubelor va fi evaluată la prima oră a dimineții.

Imagini apărute pe rețelele de socializare arată atât antiaeriana în acțiune cât și ceea ce par impacturi la sol ale loviturilor aeriene:

Russian air defenses in Belgorod at work. Although it did manage to supress several drones/missiles, many hit their target, leading to power outages in the whole district. https://t.co/OTYoIX6kYd pic.twitter.com/SHjosqtEYw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 22, 2026

Having successfully destroyed the electrical and heating networks in Russia's Belgorod, Ukrainian forces now focusing on Bryansk.



Russians thought this was a one way war.



An 750kv substation is taking out with a high powered missile.

pic.twitter.com/DgWZSX0MJm — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 9, 2026

Ministerul rus al apărării a afirmat că a interceptat 15 drone în regiunea Belgorod în seara zilei de duminică.

Belgorod a fost frecvent atacat de forțele ucrainene în conflictul care împlinește patru ani în această săptămână.