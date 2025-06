VIDEO Atac rusesc cu drone asupra Odesei, au fost lovite mai multe blocuri și gara orașului

O persoană a fost ucisă și cel puțin 14 au fost rănite într-un atac rusesc cu drone ce a avut loc în noaptea de joi spre vineri asupra Odesei, transmite Reuters.

Odesa este cel mai mare port ucrainean de la Marea Neagră, esențial pentru importurile și exporturile țării, și a fost supus unor atacuri constante cu rachete și drone din partea Rusiei de la începutul războiului.

„În ciuda eforturilor active ale forțelor de apărare aeriană, infrastructura civilă a suferit pagube, inclusiv clădiri rezidențiale, o instituție de învățământ superior, o conductă de gaz și mașini”, a transmis guvernatorul local Oleh Kiper pe Telegram.

Serviciul local de urgență a spus că, în timpul atacului, au avut loc cel puțin 10 lovituri cu drone asupra clădirilor de locuit, provocând incendii de proporții.

🚨 Odesa, Ukraine: 13 injured, including 3 rescuers, in Russian drone attack overnight. Large fires reported. 600 evacuated from 23-story building hit by drone, apartments on 18th-20th floors burned. Search ongoing for 1 person possibly trapped in rubble. pic.twitter.com/v6U0cjkm3l