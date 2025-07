VIDEO „Atacurile nu se mai opresc”. Rușii au lovit cu drone Kievul toată noaptea, alarmele aeriene au sunat peste opt ore

Rusia a lovit Kievul cu drone într-un atac care a durat toată noaptea de joi spre vineri, rănind cel puțin 14 persoane, avariind infrastructura feroviară și provocând incendii la clădiri și mașini în tot orașul, au anunțat vineri dimineața autoritățile din capitala Ucrainei, potrivit Reuters.

După mai mult de opt ore de alerte de raid aerian și chiar înainte ca acestea să fie oprite la ora 5 dimineața, primarul Vitali Klitschko a precizat că 12 dintre răniți au ajuns la spital.

Au fost înregistrate pagube în șase dintre cele zece districte ale Kievului, de ambele părți ale râului Dnipro, care traversează orașul, iar resturi de drone căzute au incendiat o unitate medicală din districtul Holosiivskyi, a scris Klitschko pe aplicația de mesagerie Telegram.

Compania feroviară de stat ucraineană Ukrzaliznytsia, cel mai mare transportator din țară, a transmis că atacul asupra Kievului a avariat infrastructura feroviară din oraș, ceea ce a determinat devierea mai multor de trenuri de pasageri și a provocat întârzieri.

Imagini postate pe rețelele de socializare au arătat că incendii numeroase în capitala ucraineană, acoperită de un fum gros.

Kyiv at this hour as Russians unleash what must be the largest attack of the war, targeting the city's civilian population with drones and ballistic missiles.



Meanwhile, the US forbids Ukraine from striking Russia's oil infrustructure, the one thing that can stop the war. pic.twitter.com/SLpXWGv9XR