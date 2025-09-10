VIDEO AUR și UDMR, scandal în plenul Camerei Deputaților. A intervenit și USR: „Ești un extremist grobian” / „Josnicia vă aparține vouă”

Deputații Alexandru Dimitriu (USR) și Csoma Botond (UDMR) s-au certat cu Mihail Neamțu (AUR) în plenul Camerei Deputaților, miercuri, în timpul dezbaterii unui proiect din domeniul culturii. Totul a pornit după ce Neamțu a făcut referire la doi miniștri din guvern: Andras Demeter (Cultură, de la UDMR) și Oana Țoiu (Externe, de la USR). Au urmat jigniri de la tribuna Parlamentului.

Mihail Neamțu a criticat faptul că ministrul Culturii, Andras Demeter, este de la UDMR: „O asociație etnică, UDMR, a dat ministrul Culturii. O premieră”.

Liderul deputaților UDMR, Csmona Botond, a intervenit și i-a spus lui Neamțu că „etnicizarea culturii e de sorginte fascistă. Să vă fie rușine că ați făcut o referire la etnia domnului Demeter Andras”.

Deputatul AUR a criticat-o și pe ministra de Externe, Oana Țoiu, de la USR: „La Ministerul de Externe avem o doamnă care nu știe exact capitalele țărilor BRICS, nu știe că Dobrogea este parte a României, deci nu poate să facă vizite de lucru în Dobrogea, nu știe nici numele președintelui Ucrainei”.

„Sunteți cea mai josnică specie de parlamentar, convertit dintr-un propagandist infect putinist”

Alexandru Dimitriu i-a spus lui Neamțu că este „cea mai josnică specie de parlamentar care a putut să intre în Parlamentul ăsta, convertit dintr-un propagandist infect putinist”.

„Dvs. ați făcut o obsesie pentru doamna Țoiu și vă comportați ca ultimul grobian. În AUR nu s-a găsit o parte a unor colegi ai dvs. care să înțeleagă că femeile trebuie respectate. Când faceți aceste atacuri josnice nu faceți decât să vă descalificați (…). Cultura are legătură și cu bunul simț. Dvs. din punct de vedere politic sunteți ultima specie de traseist politic”, a spus deputatul USR.

Alexandru Dimitriu (USR), replici dure către Mihail Neamțu (AUR) în plenul Camerei Deputaților. Video: Camera Deputaților

Mihail Neamțu: „Josnicia vă aparține vouă”

Președinta de ședință, Natalia Intotero, de la PSD, a intervenit pentru a puncta că dezbaterea trebuie să aibă loc asupra proiectului privind cultura, însă Mihail Neamțu a cerut un drept la replică.

„Dacă aș face o schimbare de sex, domnul Dimitriu ar fi mulțumit. Niciodată nu am jignit vreo femeie, pentru că mama m-a învățat să urmăresc cu admirație femeile care au făcut istorie. Josnicia va aparține vouă, celor care după 4 ani de înjurături în piața publică, cu plăcuța aia care începe cu <<m>> și se termină cu <<ue>> ați vorbit urat despre partenerii voștri din PSD, nu vă e puțin rușine?”, a întrebat deputatul AUR.

El a continuat spunând că „este problema dvs. că doamna Țoiu este incompetentă, nu sexul este problema, creierul poate fi. Niciodată sexul”.

„Faptul că doamna Țoiu nu a făcut lecții elementare de geografie, istorie și relații internaționale, ne aruncă pe noi ca țară într-o mediocritate patentă (…). Țoiu, demisia”, a spus el.

Mihail Neamțu (AUR), ceartă în Plenul Camerei Deputaților. Video: Camera Deputaților

Deputat USR către AUR: „Sunteți de o penibilitate cruntă”

După discursul lui Neamțu, în plen a luat din nou cuvântul Dimitriu de la USR.

„Obsesia pe care o aveți în legătură cu schimbatul de sex poate trădează din partea dvs. anumite opțiuni sexuale cu care eu nu am nicio problemă, e treaba dvs. dacă vreți să faceți schimbare de sex sau nu. Dar când dvs, stimabile extremist grobian vă referiți la o doamnă fără să explicați care e motivul pentru care o acuzați de incompetență, cu probe, nu doar cu vorbe…”, a spus Dimitriu.

„Vă deranjează că reușește să țină niște relații și că împreună cu Nicușor Dan reușim să scoatem capul în lume și să ne ascundem de voi pentru ca sunteți de o penibilitate cruntă”, a mai spus deputatul USR.

Concluzia întregului schimb de replici acide a fost dată de Natalia Intotero, de la PSD: „Este regretabil că la un proiect despre cultură să avem asemenea supărări”, a spus ea.