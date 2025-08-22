VIDEO Avertismentul Maiei Sandu: „Putin nu își dorește să oprească acest război”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, crede că Rusia nu are intenția de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat lidera de la Chișinău în cadrul unui podcast, citată de Newsmaker.md.

„Părerea mea este că Putin nu își dorește să oprească acest război și de aceea va fi mai complicat, chiar daca eforturile din partea Occidentului se fac și sper că vor fi eforturi susținute în continuare în următoarele săptămâni și luni”, a spus Maia Sandu, conform sursei citate.

„Din câte cunoaștem noi, Republica Moldova nu este pe masa negocierilor. Negocierile acum sunt pe încetarea războiului. (…) E clar că rușii cred că pot obține controlul asupra Republicii Moldova și nu doar în regiunea transnistreană, dar în general – în toată țara, prin aceste metode de război hibrid. (…) A înțeles care este capacitatea propriei armate în Ucraina, în acești trei ani și jumătate, și acum Kremlinul este determinat să folosească instrumentele pe care le resimțim noi în fiecare zi, această presiune, pentru ca totuși să preia controlul asupra puterii”, a mai spus Maia Sandu.

„Restabilirea păcii în Ucraina ar fi și pentru noi cea mai bună garanție de securitate”

Întrebată dacă garanțiile de securitate pentru Ucraina ar putea proteja și Republica Moldova, Maia Sandu a răspuns: „Restabilirea păcii în Ucraina ar fi și pentru noi cea mai bună garanție de securitate. Umbrela serioasă de securitate ar fi calitatea de membru în Uniunea Europeană, dar și dincolo de asta noi trebuie să continuăm să construim o societate unită”.

Referindu-se la o posibilă soluționare a conflictului transnistrean, Maia Sandu a precizat că „este devreme să vorbim despre așa ceva”, subliniind că prioritatea rămâne găsirea unei soluții durabile pentru Ucraina.

„Eu cred că este devreme să vorbim despre așa ceva. Cel mai important este să vedem o soluție durabilă și justă pentru restabilirea păcii în Ucraina și în momentul în care ne vom apropia de această soluție, atunci putem să discutăm. Cât de aproape sau cât de departe suntem de o soluție e greu să spunem. Nu am văzut prea multe informații despre garanțiile de securitate. M-a bucurat discuția de ieri (nota red. din data de 18 august), la Casa Albă, a președintelui Trump cu mai mulți lideri europeni, cu președintele Zelenski, dar nu cred că este ușor”, a mai spus președinta Republicii Moldova.

Ce implică garanțiile de securitate pentru Ucraina

Volodimir Zelenski, Donald Trump și mai mulți lideri europeni s-au văzut luni la Washington. La această discuție din SUA a fost avansată ideea unor garanții de securitate pentru Ucraina.

Publicația americană Bloomberg a relatat pe 19 august că pachetul de garanții de securitate pentru Ucraina ar putea fi finalizat în această săptămână. Una din variantele discutate este trimiterea de trupe britanice și franceze în Ucraina, împreună cu contingente din aproximativ 10 alte țări.

Ziarul britanic The Times a scris că țările europene vor ca președintele SUA Donald Trump să trimită avioane de luptă americane în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Astfel, potrivit informațiilor obținute de The Times, responsabilii militari de rang înalt din Europa au discutat despre desfășurarea de avioane americane F-35 în România, unde NATO construiește cea mai mare bază aeriană a sa din Europa, pentru a descuraja Rusia să invadeze din nou.

La începutul acestei săptămâni, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi discutate fără participarea Rusiei.

„Ucraina are nevoie de garanții de securitate, astfel încât noi, copiii și nepoții noștri să putem fi siguri că Rusia nu ne va ataca. Acestea sunt garanții de securitate împotriva unui agresor”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă, ca răspuns la remarca lui Lavrov.