VIDEO Bărbatul arestat după uciderea politicianului ucrainean și-a recunoscut crima. Explicația oferită și solicitarea făcută

Suspectul reținut pentru uciderea lui Andrii Parubii, fost președinte al parlamentului ucrainean, și-a recunoscut crima în cadrul unor remarci făcute joi pentru reprezentanții presei, spunând că fapta sa a fost o „răzbunare împotriva autorităților ucrainene”, relatează The Kyiv Independent.

Parubii, un politician ucrainean care avea 54 de ani și fusese o figură cunoscută a Revoluției EuroMaidan din iarna 2013-2014, a fost împușcat mortal la Liov, sâmbătă, de către un atacator deghizat în curier.

Luni, autoritățile ucrainene au anunțat că suspectul, un bărbat de 52 de ani, din Liov, al cărui nume nu a fost dezvăluit public, a fost reținut în regiunea vecină, Hmelnîțkîi, și au declarat că atacul a fost pregătit cu atenție și este posibil să aibă legătură cu serviciile secrete ale Rusiei.

„Recunosc, l-am ucis. Și vreau să cer să fiu schimbat cu prizonieri de război (ucraineni) ca să pot merge să găsesc trupul fiului meu”, le-a spus jurnaliștilor bărbatul, aflat într-o celulă cu geam de sticlă.

The suspect in the attack on MP Parubiy admitted to killing the politician. He called his actions "revenge against the Ukrainian authorities" and denied reports that Russian special services had blackmailed him, a hromadske correspondent reports



Video: Olha Denysiaka / hromadske pic.twitter.com/pvBb78DZMt — Hromadske Int. (@Hromadske) September 2, 2025

Bărbatul a stabilit contactul cu Rusia când încerca să găsească informații despre fiul său, un soldat ucrainean care dispăruse în apropiere de Bahmut în 2023, notează Radio Free Europe/Radio Liberty. Contactele sale rusești l-au informat apoi că fiul său a murit.

Channel 5 a relatat, pe surse, că suspectul a fost „șantajat” de serviciile rusești de informații, care s-au folosit de informațiile despre locația trupului neînsuflețit al fiului său.

În comentariile adresate jurnaliștilor, bărbatul reținut a negat că ar fi fost șantajat de serviciile rusești sau că ar lucra direct cu acestea. Când a fost întrebat de ce l-a ucis pe Parubii, el a spus că politicianul „se afla în apropiere”.

„Dacă aș fi trăit la Vinița, ar fi fost Petia”, a declarat bărbatul, referindu-se la fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko.

Suspectul a fost arestat preventiv pentru 60 de zile, prin decizia unei instanțe din Liov.

Cine a fost Andrii Parubii

Andrii Parubii a fost un cunoscut activist și politician al Ucrainei, care a participat atât la Revoluția Portocalie din 2004, cât și la Revoluția EuroMaidan din 2013-2014, când a fost comandantul „Maidan Self-Defense”, o forță de securitate improvizată care proteja protestatarii de trupele Ministerului de Interne care înconjurau tabăra de corturi din centrul Kievului.

După ce a fost înlăturat de la putere președintele Viktor Ianukovici, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, Parubii a fost numit secretar al Consiliului de apărare și securitate națională. El a deținut funcția în intervalul februarie-august 2014, inclusiv în perioada în care Rusia a ocupat Crimeea și a inițiat războiul din Donbas.

Printre funcțiile pe care le-a avut Parubii de-a lungul carierei s-a numărat și cea de președinte al parlamentului ucrainean, între 2016 și 2019. Începând din 2019, Parubii a fost parlamentar al Solidarității Europene, partidul lui Poroșenko.