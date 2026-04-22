VIDEO. Bătaie ca în filme pe Aeroportul Băneasa. Începuseră scandalul încă din avion

Cinci persoane – patru bărbați și o femeie – s-au luat miercuri la bătaie pe Aeroportul Băneasa din București la puțin timp după ce aterizaseră, scrie site-ul B365.ro.

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc chiar la terminalul Sosiri, imediat după ce trei persoane coborâseră din avionul care i-a adus din Germania. Cearta ar fi început din timpul zborului, iar la sol s-a trecut la lovituri, iar în conflict au mai intervenit două persoane.

„Din verificări a reieşit faptul că trei dintre acestea ar fi călătorit cu avionul pe ruta Germania – România, conflictul izbucnind în timpul zborului. De asemenea, la sosirea în zona terminalului aeroportului Băneasa, doi dintre participanţi s-ar fi lovit reciproc, moment în care în altercaţie ar fi intervenit alţi 2 bărbaţi, cunoscuţi ai unuia dintre primii, care i-ar fi lovit la rândul lor pe bărbatul şi pe femeia cu care cunoscutul acestora se afla în conflict, se arată în comunicatul dat de Poliția Română.

Combatanții au fost duși la audieri, iar trei dintre aceștia au fost reținuți.

Antena 3 CNN a postat imagini cu bătaie din aeroport.