VIDEO Beatles, detronată. Recordul stabilit de Robbie Williams cu cel mai recent album al său

Robbie Williams în timpul unui concert din Newcastle, Marea Britanie. Credit: TERRY BLACKBURN / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Solistul pop Robbie Williams are oficial un al 16-lea album pe locul 1 în topurile muzicale britanice, depășind astfel recordul stabilit de Beatles în 2000, potrivit The Guardian și AFP.

Cel mai recent album al său, „Britpop”, a fost lansat în 16 ianuarie. Robbie Williams a spus că a vrut să îl scrie și să îl lanseze după ce a părăsit Take That în 1995.

„He’s the one! (El este acela! – n.r)”, a titrat Official Charts Company, organizația care ține clasamentul vânzărilor de albume, făcând trimitere la celebra piesă „She’s the One” a fostului lider al trupei Take That, transmite Agerpres.

Noul deținător al recordului all-time este urmat în clasament de Beatles (15 albume numărul 1), Rolling Stones (14), Taylor Swift (14) și Elvis Presley (13).

Trei dintre cele 16 albume numărul 1 în topuri ale lui Robbie Williams sunt compilații, iar unul, „Better Man”, lansat în 2025, este coloana sonoră a filmului omonim inspirat din viața cântărețului, în care rolul său este interpretat de un cimpanzeu CGI.

În cei 35 de ani de carieră, Robbie Williams a vândut peste 80 de milioane de albume în toată lumea.

„Nici măcar tânărul sigur pe el, în vârstă de 16 ani, din Stoke-on-Trent, nu ar fi crezut vreodată că așa ceva este posibil când s-a alăturat Take That în 1990. Și totuși, iată-l în vârful lumii, artistul cu cele mai bune vânzări din Marea Britanie din toate timpurile!”, a declarat Martin Talbot, director general al Official Charts.

