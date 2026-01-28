VIDEO Bolojan și Merz, într-o conferință comună, îi dau dreptate șefului NATO: „SUA au rol determinant în sistemul de apărare” al Europei / Memorandum româno-german pentru exporturile de armament

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, la o conferință de presă cu cancelarul federal Friedrich Merz, la Cancelaria Federală din Berlin, pe 18 ianuarie 2026. FOTO: Andreas Gora / imago stock and people / Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferință de presă comună la Berlin cu cancelarul Friedrich Merz , că de zeci de ani, „pacea şi siguranţa în Europa sunt asigurate de NATO”, iar SUA au un rol determinant în acest sistem de apărare.

La rândul lui, Merz a subliniat că la Summitul NATO de la Haga, membrii UE şi-au luat angajamentul să atingă scopul de investiţii în apărare de 3,5% şi investesc în plus încă 1,5% din PIB, pentru infrastructură relevantă, pentru securitate.

Șeful guvernului de la Berlin a subliniat că UE face eforturi mari pentru a îmbunătăţi apărarea şi țările europene vor să continue pe acest drum cu partenerii americani.

„Cred că secretarul (general al NATO, Mark Rutte, n.r.) avea dreptate. De zeci de ani pacea și siguranța în Europa sunt asigurate de NATO, iar Statele unite au rol determinant în acest sistem de apărare. Având in vedere ce se întâmplă în această perioadă, întărirea securității europene, asumarea unui rol mai mare al tarilor din Europa în bugetele de apărare, în politicile de integrare devine o necesitate în perioada următoare, iar memorandumul pe care cele două ministere îl vor semna vine să întărească această colaborare în sensul unei standardizări a tehnicii militare pe care o folosesc armatele din Europa și a întăririi colaborării militare între România si Germania”, a declarat Ilie Bolojan.

Cancelarul federal a precizat: „Memorandumul care va fi semnat de cei doi miniștri ai Apărării e un semn ca Europa devine mai capabilă să se apere singură, dar nu suntem singuri. Suntem membri NATO cu parteneri puternici și aici vorbim și de Canada și țări precum Norvegia care nu sunt membri UE, dar știm că guvernul american și aici nu vorbim numai de președintele Trump, a fost vorba și de vechii președinti au avut dreptate când au spus că multi ani am făcut prea puțin pentru apărare”.

„De aceea facem lucrurile mai bine. În iulie anul trecut am avut un summit NATO la Haga și pentru prima dată membrii UE si-au luat angajamentul să atingă scopul de investiții în Apărare de 3,5% și investim în plus încă 1,5% din PIB pentru infrastructură relevantă pentru securitate, deci facem eforturi mari pentru a imbunătăți capacitatea de apărare. Vrem sa continuam pe acest drum cu partenerii noștri americani”, a adăugat Friedrich Merz.

Alte declarații ale premierului Bolojan:

„ Memorandumul pe care astăzi îl vor semna cele două ministere ale Apărării este un instrument practic care ne permite să ne modernizăm industria de apărare și să răspundem mai rapid nevoilor de securitate.

Memorandumul pe care astăzi îl vor semna cele două ministere ale Apărării este un instrument practic care ne permite să ne modernizăm industria de apărare și să răspundem mai rapid nevoilor de securitate. România și Germania împărtășesc aceeași viziune despre importanța restabilirii păcii și securității în regiunea Mării Negre.

I-am prezentat domnului cancelar obiectivele și acțiunile noastre pentru apărarea Flancului Estic și asigurarea securității în zona Mării Negre. Apărarea aeriană este una din prioritățile noastre, iar contribuția Germaniei în acest domeniu este necesară și apreciată.

În ceea ce privește Ucraina, susținem toate eforturile pentru a se ajunge la pace justă și durabilă. Atacurile Rusiei asupra civililor și asupra infrastructurii critice, inclusiv energetice, afectează grav populația și de aceste lucruri trebuie să ținem cont în deciziile noastre politice și de securitate.”

Merz: România şi Germania susţin împreună Ucraina

Friedrich Merz a mai declarat miercuri că România şi Germania susţin împreună Ucraina din punct de vedere politic, financiar, umanitar şi militar şi îi ajută pe „prietenii ucraineni în aceste zile crunte de iarnă în care Rusia atacă sistematic” infrastructura energetică.

Cancelarul german a mai spus că, prin livrările sale de energie, România aduce o contribuţie majoră pentru Ucraina.

„Este o nouă eră a politicilor marilor puteri, în care libertatea, securitatea şi bunăstarea noastră nu mai sunt un dat. Este nevoie de această colaborare. Puţine state din UE resimt acest lucru atât de clar şi atât de mult, în viaţa de zi cu zi, precum România. Pe Flancul Estic, în NATO şi la graniţa cu Ucraina, România contribuie zi de zi, major, la securitatea europeană. Şi de aceea, domnule prim-ministru, vreau să vă mulţumesc şi personal şi în numele Guvernului Federal”, a spus Merz.

„Îi ajutăm pe prietenii noştri ucrainieni în aceste zile crunte de iarnă în care Rusia atacă sistematic infrastructura energetică a Ucrainei şi care a adus această ţară într-o criză umanitară. În acest sens, prin livrările sale de energie, România aduce o contribuţie majoră pentru Ucraina”, a menţionat cancelarul federal.

Conform acestuia, guvernul federal al Germaniei „a intensificat sprijinul pentru sistemul energetic şi de apărare antiaeriană al Ucrainei”.

„În cadrul pachetului nostru de iarnă, pentru anul 2026, am alocat o sumă suplimentară de 160 de milioane de euro în Fondul de sprijin energetic al Ucrainei, cu care se poate achiziţiona urgent tehnica necesară pentru energia termică. Livrăm şi centrale de cogenerare, şi sisteme de modulare pentru grădiniţe, pentru spitale, pentru şcoli, pentru că Ucraina este atacată de Rusia zi de zi. Livrăm sisteme de apărare antiaeriană, drone de interceptare, vehicule blindate, muniţie şi multe alte lucruri de care Ucraina are nevoie urgent. Sprijinim, aşadar, Ucraina în continuare în lupta ei contra agresiunii ruseşti şi vrem ca luptele să se oprească, vrem ca Rusia să rămână la masa negocierilor şi să fie gata să stopeze acest război printr-o oprire a focului”, a precizat Friedrich Merz, citat de News.ro.

„Vrem securitate pentru Europa, vrem pace în Ucraina şi este foarte bine că negocierile dintre ucraineni şi ruşi, începute la Abu Dhabi, continuă. Vrem să contribuim şi noi împreună cu partenerii noştri europeni la încetarea războiului, cât de repede posibil”, a mai spus el.

Friedrich Merz a arătat că a discutat astăzi cu Bolojan şi despre modul în care pot fi combătute ameninţările hibride din partea Rusiei, „pentru că atacurile continuă, dezinformare, operaţiuni cibernetice, dar este vorba şi de încălcări ale spaţiului aerian pe flancul estic al NATO”.

„Germania şi România răspund ferm acestor provocări, astfel că este deja a patra oră când Germania contribuie cu avioane Eurofighter la supraveghearea spaţiului aerian al României”, a punctat cancelarul german.

Memorandum România-Germania în domeniul exporturilor de armament

Cancelarul federal a subliniat că astăzi miniştrii apărării din România şi Germania se întâlnesc la Berlin şi vor semna un memorandum de înţelegere privind exporturile de armament.

„Acest lucru demonstrează că ne asumăm o responsabilitate comună când vine vorba de securitatea Europei şi a ţărilor noastre, pentru că ţările noastre nu sunt interconectate numai din punct de vedere al apărării, ci şi economic. Numeroase firme germane sunt active pe piaţa din România, ele fac investiţii, creează locuri de muncă şi contribui la modernizarea economiei. Facem asta cu plăcere şi multe companii investesc bine şi sigur în România”, a apreciat Friedrich Merz.

El a mai declarat că „România jocă de asemenea un rol important în aprovizionarea cu energia a Europei, de exemplu prin diversificarea livrărilor de gaz natural sau prin extinderea energiilor regenerabile”.

„În acest domeniu vedem un potenţial însemnat, mai ales în energie, digitalizare, infrastructură şi energie şi aici vrem să continuăm pe acest drum. Un lucru este clar, eforturile noastre la nivel naţional trebuie să fie susţinute de un răspuns hotărât la provocările actuale şi la nivel european şi acest lucru trebuie să se regăsească şi în următorul Cadru Financiar multianual al Uniunii Europene, care trebuie să prioritizeze clar apărarea şi competitivitatea şi sunt recunoscător că suntem de acord deasupra acestor priorităţi. Vom discuta aceste lucruri în detaliu cu şefii de stat şi de guvern UE la reuniunea informală a liderilor UE pe 12 februarie”, a mai spus el.

„În acest sens, avem un obiectiv clar, ne dorim o debirocratizare vizibilă şi o piaţă unică, mult mai robustă”, a adăugat Friedrich Merz.

Alte precizări făcute de Merz:

„ Săptămâna trecută am pregătit un document comun în acest sens cu premierul italian Giorgia Meloni şi în acest context doresc să salut în mod expres faptul că şi România a susţinut acordul Mercosur, am vorbit şi de următorul acord cu India şi sper că şi aici putem atinge un acord şi că acest acord va putea intra în vigoare rapid. În acelaşi timp fac apel la Comisia Europeană să adopte provizoriu acordul cu statele Mercosur. La fel şi cu India trebuie atins un acord rapid. Astfel, aprofundăm parteneriatele la nivel mondial şi îmbunătăţim securitatea şi bunăstarea ţărilor noastre şi a Uniunii Europene.

Săptămâna trecută am pregătit un document comun în acest sens cu premierul italian Giorgia Meloni şi în acest context doresc să salut în mod expres faptul că şi România a susţinut acordul Mercosur, am vorbit şi de următorul acord cu India şi sper că şi aici putem atinge un acord şi că acest acord va putea intra în vigoare rapid. În acelaşi timp fac apel la Comisia Europeană să adopte provizoriu acordul cu statele Mercosur. La fel şi cu India trebuie atins un acord rapid. Astfel, aprofundăm parteneriatele la nivel mondial şi îmbunătăţim securitatea şi bunăstarea ţărilor noastre şi a Uniunii Europene. Mă bucur că putem clădi împreună pe fundaţia noastră stabilă a parteneriatului nostru şi mă bucur să putem colabora foarte bine şi pe viitor. Încă o dată bine aţi venit la Berlin!”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost primit, miercuri, la sediul Cancelariei Federale, de cancelarul Friedrich Merz, în cadrul vizitei oficiale de două zile pe care o efectuează în Germania.

Din delegația care îl însoțește pe premierul Ilie Bolojan fac parte ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, deputatul Ovidiu Ganț, reprezentantul Forumului Democrat al Germanilor din România, secretarul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Dragoș Hotea și consilierul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Raul Gutin.