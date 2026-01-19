VIDEO Bruce Springsteen, critici dure la adresa lui Trump și ICE: „Plecați naibii din Minneapolis”

Artistul, un adversar al lui Donald Trump, a criticat ICE pentru „tacticile Gestapo” și i-a dedicat un cântec lui Renee Nicole Good, femeia împuşcată mortal de poliţia americană de imigrare pe 7 ianuarie.

Bruce Springsteen a făcut apel în timpul concertului din New Jersey de sâmbătă la o reacţie fermă împotriva ICE. El i-a dedicat lui Renee Nicole Good melodia „The Promised Land”, lansată în 1978. Piesa în cauză prezintă dorinţele de revoltă ale unui bărbat pe care soarta îl persecută, potrivit Euronews.com și News.ro.

Muzicianul a îndemnat publicul să nu rămână impasibil și le-a transmis celor din ICE „plecați naibii din Minneapolis”.

„Dacă credeţi în puterea legii şi că nimeni nu este mai presus de ea, dacă vă opuneţi invaziei oraşelor americane de către trupe federale înarmate până în dinţi şi mascate, care folosesc tactici demne de Gestapo împotriva concetăţenilor noştri, dacă credeţi că nu meritaţi să fiţi asasinaţi pentru că v-aţi exercitat dreptul american de a manifesta, atunci trimiteţi un mesaj acestui preşedinte”, a spus el.

„Statele Unite, idealurile şi valorile pe care le-au întruchipat timp de 250 de ani, sunt puse la încercare ca niciodată în istoria modernă”, a avertizat muzicianul care, după ce s-a opus lui Ronald Reagan sau războiului din Irak, a intrat într-o dispută cu preşedintele Donald Trump. Cei doi septuagenari – 76 de ani pentru muzician, 79 pentru preşedinte – se ceartă de la distanţă din 2017. Primul îl califică pe al doilea drept „ameninţare” sau „tiran în devenire”, al doilea îl califică pe primul drept „prost”, „prost ca picioarele lui”.

Pe 7 ianuarie, în oraşul din Minnesota, o femeie de 37 de ani, Renee Nicole Good, a fost împuşcată mortal la volanul maşinii sale de un agent al poliţiei de imigrare (ICE). Moartea ei a declanşat o serie de manifestaţii. Donald Trump a apărat teza apărării legitime a poliţistului, versiune contestată cu tărie de opoziţia democrată locală, cu ajutorul unor înregistrări video.

