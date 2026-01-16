Renee Good, femeia ucisă la Minneapolis de un agent ICE, a fost împușcată de patru ori

Afiș cu poza lui Renee Nicole Good, femeia în vârstă de 37 de ani împușcată mortal de un agent ICE în Minneapolis. Credit foto: Charly Triballeau / AFP / Profimedia

Renee Nicole Good, femeia în vârstă de 37 de ani ucisă săptămâna trecută la Minneapolis de un agent al Serviciului american pentru imigrație (ICE) prezenta patru răni produse cu armă de foc la sosirea serviciilor de urgență, indică un raport al pompierilor citat vineri de mai multe media americane.

Potrivit acestui raport al paramedicilor, obținut de ziarul Minnesota Star Tribune, Renee Good prezenta două răni la piept, una la braț și o alta la cap, relatează France Presse și Agerpres.

Ambulanțierii au găsit-o pe Renee Good inconștientă în automobilul său, având sânge pe față și trup. Femeia nu respira și avea pulsul „incoerent și neregulat”, conform raportului raportului citat de cotidianul local.

Ea avea două răni în partea dreaptă a pieptului, una la antebrațul stâng și una „în partea stângă a capului”, detaliază raportul. Din urechea stângă a femeii curgea sânge, iar pupilele erau dilatate, mai precizează raportul.

Pompierii au încercat în zadar să o resusciteze pe Renee Good la locul incidentului, iar ulterior și în ambulanța care a transportat-o pe femeie la spital, unde a fost constatat decesul.

Potrivit transcrierii comunicațiilor cu serviciile de urgență, din care mai multe media au publicat extrase, un apelant la numărul telefonic de urgență 911 le-a spus operatorilor: „Există 15 polițiști ai ICE (Serviciul federal pentru imigrație). Au atras pentru că femeia nu voia să deschidă ușa mașinii sale. Trimiteți o ambulanță vă rog, o ambulanță vă rog”, se aude vocea persoanei care a sunat la 911.

Administrația președintelui Donald Trump susține că polițistul ICE care a deschis focul în legitimă apărare. Până în prezent, polițistul respectiv nu a făcut obiectul niciunei urmăriri în justiție.

FBI a blocat ancheta autorităților statale

Oficialii statului Minnesota şi cei federali au oferit relatări complet diferite despre acest caz în care un agent al ICE, Serviciul de Imigrări al SUA, a împuşcat-o mortal pe cetăţeana americană Renee Nicole Good într-un cartier rezidenţial din Minneapolis.

Biroul de Investigaţii Criminale din Minnesota (BCA) a declarat la scurt timp după incident că iniţial a convenit cu FBI-ul să efectueze o anchetă comună asupra evenimentului, dar agenţia federală „şi-a schimbat direcţia” şi a preluat controlul exclusiv asupra anchetei. Decizia, potrivit comisarului BCA Drew Evans, înseamnă că biroul statal nu va mai avea acces la probele de la faţa locului, la materialele cazului sau la interviurile cu martori.

„Ca urmare, BCA s-a retras cu regret din anchetă”, a declarat Evans.

Keith Ellison, procurorul general democrat al statului, a declarat pentru CNN că decizia FBI este „extrem de îngrijorătoare” şi că autorităţile statale pot ancheta cu sau fără cooperarea guvernului federal. El a adăugat că probele pe care le-a văzut, inclusiv unele care nu au fost încă făcute publice, indică posibilitatea formulării de acuzaţii la nivel statal.

Dar secretarul Departamentului de Securitate Internă al SUA (DHS), Kristi Noem, a declarat presei că BCA nu a fost „eliminată”, ci nu are jurisdicţie.

Guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, fost candidat democrat la vicepreşedinţie, a declarat într-o conferinţă de presă că orice anchetă federală care ar fi desfăşurată fără implicarea statului va fi probabil considerată o acţiune de „mușamalizare”.

„Şi spun asta doar pentru că persoanele aflate în funcţii de putere… de la preşedinte la vicepreşedinte şi până la Kristi Noem au emis deja judecăţi şi v-au spus lucruri care sunt în mod verificabil false”, a afirmat el.