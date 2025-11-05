VIDEO „Bucureștenii din zonele Obor, Dacia și Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă”, spune primarul interimar

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis miercuri că lucrările de reabilitare a rețelei de termoficare pe Șoseaua Ștefan cel Mare au fost finalizate în proporție de 98%, notează Agerpres.



Locuitorii din zonele Ștefan cel Mare, Dacia, Obor, Floreasca, precum și Spitalul Colentina vor avea o alimentare termică „sigură, stabilă și eficientă”, a scris primarul într-o postare pe Facebook.

„Am schimbat peste 5 kilometri de țeavă stricată. Bucureștenii care locuiesc în zona Obor, Dacia, Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă în perioada următoare. (…) Un sistem modern de vane, care ne permite să identificăm când sunt avarii, în timp real, unde sunt și ce pierderi avem pe sistem, dacă există”, anunță Bujduveanu.

Lucrările se vor încheia complet până pe 15 noiembrie.

„Pe Șoseaua Ștefan cel Mare, reabilitarea rețelei de termoficare este finalizată în proporție de 98%. Am montat peste 5 km de conductă nouă, modernă și preizolată și am refăcut 7 cămine de vane”, menționează primarul.