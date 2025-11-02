VIDEO Călin Georgescu susține că alegerile din București sunt „o farsă” a unui „guvern ilegitim”. „Nu am cerut niciunui partid să vorbească în numele meu”

Călin Georgescu a contestat legimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei, într-un mesaj video postat duminică seară pe pagina sa de Facebook, și a spus totodată că „oricine pretinde” că vorbește în numele său „alege minciuna”.

„Atenție, nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face alege minciuna”, a declarat Călin Georgescu.

Fostul candidat prezidențial este trimis în judecată în două dosare, fiind acuzat inclusiv de propagandă legionară și complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

„Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București, nici oriunde altundeva, și nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor din mai 2025. Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”, a declarat Georgescu.

El a amintit că în decembrie se împlinește un an de la decizia Curții Constituționale de a anula alegerile prezidențiale din 2024 pe fondul acuzațiilor de ingerință rusească în campania din România. Recent, într-un interviu pentru Cotidianul, președintele Nicușor Dan spunea că poate „afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova”.

„Într-un mod aproape macabru, pe 7 decembrie, se împlinește un an de la anularea alegerilor care au îngropat democrația și libertatea în România, iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine, acest lucru este inacceptabil, este o linie a demnității peste care niciun om liber nu poate trece. Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, astăzi nu am fi avut nevoie de alegeri la București. Când democrația se va întoarce în această țară, vă asigur, vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București. Tocmai de aceea, nu mă pot implica în niciun fel, nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri”, a mai spus Călin Georgescu.