Sigur „100%” că Moscova „a direcționat” campania lui Călin Georgescu, Nicușor Dan critică SRI: „Ei au avut poza corectă, dar n-au văzut mecanismul”

„Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova”, a declarat președintele Nicușor Dan, într-un interviu publicat marți de site-ul Cotidianul, în care a abordat chestiunea anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut și a anchetei în derulare a procuraturii în acest caz.

„Aș spune că sunt două sau trei componente principale. Deci ceea ce știm, știm modul în care s-au influențat rețele de socializare. Asta o știm”, a spus șeful statului, întrebat cât anume știe, din poziția pe care o ocupă, despre ce s-a întâmplat în 2024 cu anularea scrutinului.

„Deci știm cum s-a făcut. Știm că pentru o parte din fire, fie pe conturi false, fie pe agenții de publicitate care au plătit pentru publicitate online, care au plătit, avem dovada că ele se duc în Rusia. Ce nu știm, în continuare, este cine este compania care a coordonat, care a făcut toată strategia. Nu știm”, a continuat președintele Dan.

„Și de asemenea știm extrem de puțin despre fluxurile de bani. Adică mai puțin chestiune pe care sunt cunoscute publicul. Bogdan Peșchir și toate astea”, a mai spus el, în interviu.

Chestionat despre faptele prezentate public de Parchetul General, Nicușor Dan a precizat: „Nu, asta se știe înainte de raportul procurorului, adică se știe cam de acum 8-9 luni. Nu știm foarte mult despre, pentru că ce știm, și din nou ne-a spus procurorul general, că lucrurile au început cu o scanare sociologică în 2019. Știm compania care a făcut-o? Nu știm cine a plătit-o și cât a costat”.

Alte declarații făcute despre șeful statului pe tema alegerilor anulate:

„ Știm că o parte dintre fire se duc la Kremlin, da. Știm mai mult. Adică e mult mai evident în Moldova decât în România. Dar pentru România sunt, așa cum am zis, fie conturi, rețele de conturi care sunt acolo, fie firme de publicitate online care sunt acolo. E posibil că pe alegerile din România să fie fost și cumva există suspiciuni pentru o rețea de români care să fie fost în spatele lui Călin Georgescu. Unele informații sunt mai cunoscute, altele sunt mai puțin cunoscute, altele sunt doar la momentul ăsta, doar la nivel de intuiție.

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată, pe 16 septembrie anul acesta, pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

În același dosar au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, pentru tentativă de lovitură de stat, alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa.

Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie, având mai multe interdicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare. El a contestat măsura prin care i s-a prelungit controlul judiciar cu încă 60 de zile, însă instanța i-a respins definitiv cererea.

Primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie anul trecut a fost anulat, printr-o decizie fără precedent luată de Curtea Constituțională (CCR) pe 6 decembrie.

„Caracterul liber exprimat al votului a fost încălcat prin faptul că alegătorii au fost dezinformați prin intermediul unei campanii electorale în cadrul căreia unul dintre candidați a beneficiat de o promovare agresivă”, se arată în motivarea deciziei CCR de anulare a scrutinului prezidențial. CCR a susținut că „a fost afectat caracterul transparent și echitabil al campaniei electorale și au fost nesocotite reglementările legale referitoare la finanțarea acesteia”.

În motivarea deciziei sale de anulare a alegerilor prezidențiale, Curtea Constituțională a mai arătat că libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie presupune dreptul de a obţine informaţii corecte despre candidaţi, astfel că trebuia exclusă ingerinţa unor entităţi statale sau non-statale în realizarea unor campanii de propagandă sau dezinformare electorală.

O critică directă adusă SRI

În cadrul aceluiași interviu, președintele Dan nu s-a ferit să aducă un reproș SRI pe această temă, după ce consilierul său Ludovic Orban a criticat, în emisiunea politică HotSpot, Serviciul Român de Informații pentru lipsa de acțiune dinainte de alegerile prezidențiale anulate din 2024.

„Nu a văzut fabricile de conturi false, paginile construite în mod sistemic de-a lungul timpului care ulterior au fost folosite ca suport pentru mesaje împotriva ordinii constituționale”, a declarat Orban. El a oferit exemplul Republicii Moldova care a luat măsuri concrete pentru a opri ingerințele externe în alegeri. „În Moldova s-au luat decizii. Au fost închise peste 100.000 de conturi false de pe Tiktok, televiziuni finanțate de ruși. Au fost arestați oameni. Noi ne-am trezit cu un contracandidat cvasi-necunoscut care câștigă primul tur al alegerilor prezidențiale”, a declarat noul consilier prezidențial pe politică internă, la HotSpot, pe 14 octombrie.

Șeful statului a fost întrebat tocmai de această declarație a lui Orban.

„O întrebare foarte pertinentă. Răspunsul este că, în linii mari, această rețea era cunoscută. Adică, asta este treaba unui serviciu de informații. De la terorism până la ordinea constituțională să vadă care sunt potențialele pericole și potențialele rețele. Și, în felul ăsta, ei urmăresc diferiți oameni. Asta e treaba lor”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă „era treaba SRI” să știe și să acționeze în acest caz, șeful statului a răspuns: „În mare măsură, da. Și ei au poza corectă, în opinia mea, a acestor rețele. Ce nu au văzut ei, nu au văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenția de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% cum așteptau ei și cum așteptam noi toți, la 23%. Asta nu au văzut”.

„Vă dați seama. Am discutat la un moment dat cu un diplomat străin, chiar în primele săptămâni de mandat și i-am ridicat dubiul ăsta. El mi-a spus: nici noi n-am văzut”, a mai declarat el, chestionat despre „cine plătește totuși pentru această neglijență în serviciu”.

Șeful statului a adăugat că cineva, chiar și din SRI, care a greșit, va răspunde pentru acest lucru, „când o să vedem raportul”.

„Eu am încercat, am pus întrebarea asta și v-am dat un răspuns care, în opinia mea, este echilibrat, rezonabil. În sensul că au făcut mult din ce erau obișnuiți să facă, să aibă o imagine reală a rețelelor, fără să aibă o imagine a acestui mecanism tehnologic care a fost absolut nou pentru toată lumea. Adică nu s-a văzut, de exemplu, la alegerile din Moldova de anul trecut”, a precizat președintele.