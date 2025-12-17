VIDEO A fost inaugurat primul drum construit de chinezi în România, terminat cu o întârziere de aproape trei ani, mai mult decât ar fi trebuit să dureze toată construcția

A fost deschis traficul pe primul drum construit de o companie din China în România. Cu o întârziere uriașă, drumul de 5,5 kilometri, cu o bandă pe sens, reprezintă varianta ocolitoare a Municipiului Zalău. Constructorii au primit penalizări pentru întârzierile acumulate.

Centura Municipiului Zalău, o nouă șosea de circa 5,5 km cu o bandă pe sens, ocolește orașul transilvănean pe partea de Sud-Est. Proiectul se află în lucru încă din septembrie 2020.

Contractul de 186 milioane de lei a fost semnat cu asocierea Sinohydro Corporation Limited – SC Good Prood SRL – a fost primul proiect de construcție de drum nou semnat cu o companie chineză. Sinohydro este o companie de construcții deținută de statul chinez și o subsidiară a gigantului PowerChina, un conglomerat cu o cifră de afaceri de aproape 100 de miliarde de dolari pe an, controlată și deținută complet de către China. Din 2021, România a decis că firmele din China nu mai pot participa la licitații în țara noastră.

Deși trebuia să fie gata după 2 ani și jumătate, adică în martie 2023, deschiderea traficului a fost făcută abia azi, la aproape 2 ani și 9 luni față de termenul inițial.

„Lucrările au fost finalizate, iar de la această oră se circulă pe Varianta Ocolitoare (VO) a municipiului Zalău. Este momentul pe care îl așteptau atât locuitorii, cât și transportatorii: traficul de tranzit (în special cel greu) iese din oraș!”, a anunțat șeful Companiei de Drumuri, Cristian Pistol.

Întârzieri uriașe

„Termenul inițial de finalizare a fost 25.03.2023, iar noul termen de dare în trafic este începutul lunii decembrie, respectiv 03.12.2025”, a transmis la solicitarea HotNews Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Noul drum de lângă Zalău, deși unul scurt și doar cu câte o bandă pe sens (două în zonele de urcare), e unul destul de dificil de construit. El străbate o zonă deluroasă, cu multe văi și a presupus construirea a 5 viaducte, 5 poduri și două intersecții tip giratoriu la fiecare capăt.

Proiectarea și lucrările, începute în septembrie 2020, aveau termen doi ani și jumătate. Întârzierile acumulate ajung la încă pe atât.

Penalizări de 4% din valoarea contractului până acum

Întrebată de întârzieri, Compania de Drumuri susține că a aplicat penalizări constructorului și că revendicările CNAIR vor ține cont de toată perioada de întârziere care se va calcula la data recepției finale a proiectului.

„Până în prezent antreprenorul a fost penalizat de către CNAIR în cuantum de 8.390.000 de lei pentru obligații contractuale neîndeplinite privind mobilizarea personalului și a utilajelor. Revendicarea CNAIR privind depășirea duratei de execuție este cu efect continuu și va fi închisă în momentul în care va fi efectuată recepția la finalizarea lucrărilor. Doar atunci va putea fi Cuantificată”, a transmis CNAIR la solicitarea HotNews.

Centura Zalău

Lungime : 5,53 km

: 5,53 km Constructor : Asocierea SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (CHINA) – SC GOOD PROOD S.R.L.

: Asocierea SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (CHINA) – SC GOOD PROOD S.R.L. Valoare : 186 milioane de lei

: 186 milioane de lei Început contract: Septembrie 2020 (6 luni proiectare și 24 de luni execuție)

Septembrie 2020 (6 luni proiectare și 24 de luni execuție) Început lucrări : Aprilie 2021

: Aprilie 2021 Termen de finalizare oficial: 23 martie 2023

23 martie 2023 Termen de finalizare actualizat: 17 decembrie 2025

17 decembrie 2025 Stadiu actual: 96%

Companiile chinezești, interzise la licitațiile de infrastructură din România / Două excepții

România a decis încă din 2021 să excludă companiile din China de la licitațiile publice pentru proiecte de infrastructură. Decizia de atunci s-a putut însă aplica doar noilor proceduri de achiziții publice lansate după acel moment.

Totuși, există în acest moment două excepții, două proiecte unde constructorii sunt din China.

Pe centura Zalău lucrează chinezii de la Synohidro care semnaseră contractul încă din 2020, dinainte de decizia Guvernului. Lucrările au întârziat considerabil. Față de termenul de finalizare martie 2023, deschiderea traficului va avea loc în decembrie 2025.

Cealaltă excepție este pe autostrada A0 Nord, Lotul 3, unde lucrează chinezii de la China Civil Engineering Construction Corporation – un contract semnat în 2023 pe o licitație lansată încă din 2019. Deși termenul de finalizare este luna februarie 2026, tronsonul de autostradă va fi deschis abia în vara sau toamna anului 2026.

În afară de aceste două exemple, companiile chinezești de construcție nu mai sunt implicate în alte proiecte din România și nu au mai putut intra în licitații lansate ulterior anului 2021.