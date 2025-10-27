VIDEO Când va stabili AUR candidatul pentru Primăria Capitalei: E posibil să o susținem pe Anca Alexandrescu

Partidul condus de George Simion are în desfășurare un sondaj pentru a stabili candidatul la Primăria Capitalei. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că partidul ar putea decide să o susțină pe realizatoarea TV Anca Alexandrescu.

Petrișor Peiu a susținut luni, într-o conferință de presă organizată la Parlament, că AUR nu a luat încă o decizie privind candidatura la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

„Candidatul va fi stabilit conform statutului. În măsura în care se clarifică peisajul candidaților. Avem un sondaj în derulare. Așteptăm primele date la sfârșitul acestei săptămâni. În funcție și de aceste date se va lua o decizie”, a spus Petrișor Peiu.

El a vorbit și despre posibilitatea ca AUR să o susțină pe Anca Alexandrescu, care a spus săptămâna trecută că este 99% sigură de candidatura sa la Capitală.

„Sigur că e posibil să o susținem pe Anca Alexandrescu. Nu trebuie să vă mire o astfel de soluție. În principiu susținem ideea ca toată opoziția să aibă un candidat unic. Asta nu înseamnă ca putem accepta orice condiție pusă. Probabil imediat la începutul săptămânii viitoare vom decide. Dacă dânsa anunță ferm că intră în campanie, asta ne poate ajuta să luăm o decizie. Așteptăm”, a spus Peiu.

Fostul candidat AUR la Primăria Capitalei, Mihai Enache, în prezent parlamentar, nu și-ar dori o nouă candidatură, susține Peiu: „Nu cred că vrea, nu l-am auzit”.

„Sunt testate persoane din partid sau persoane care ar putea candida susținute de partidul nostru. Călin Georgescu nu și-a dorit să candideze, a spus și public acest lucru”, a adăugat Peiu.

Până acum, pentru Primăria Capitalei și-au anunțat candidaturile actualul primar PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, deputatul USR Cătălin Drulă, consiliera în CGMB Ana Ciceală din partea partidului SENS, moderatoarea Realitatea PLUS Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe de la partidul DREPT, activistul de mediu Dan Trifu și Alexandru Zidaru (Makaveli).

Un sondaj realizat de Avangarde și publicat duminică indică o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei, primii patru candidați pentru alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie fiind într-un interval de doar nouă procente. Potrivit cercetării sociologice, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor sunt la acest moment primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță (25%) și primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu (23%). Pe locul al treilea se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 18%, urmat îndeaproape de independenta Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS unde Călin Georgescu a fost și este o prezență constantă.

Un sondaj CURS din 19 octombrie îl credita pe primul loc în intențiile de vot tot pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%.