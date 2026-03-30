VIDEO Când vrea AUR să depună moțiune de cenzură. „Acesta este scenariul de bază”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a estimat că partidul va depune o moțiune de cenzură „undeva în aprilie, început de mai”, când vor fi publicate rezultatele economice din primul trimestru al anului și „vom vedea că ceea ce am spus s-a confirmat și suntem în criză economică”.

Întrebat despre orizontul unei moțiuni de cenzură, luni, într-o conferință de presă la Parlament, Petrișor Peiu a indicat „scenariul de bază”.

„După calculul pe care eu l-am făcut și vreau să îl propun colegilor mei, acesta este scenariul de bază, dacă nu cumva se întâmplă să facă Guvernul vreo năzdrăvănie până atunci, noi vom depune moțiune de cenzură atunci când se va publica comunicatul privind estimatul rezultatului economic pe primul trimestru al anului, undeva în aprilie, început de mai. Atunci vom vedea că ceea ce am spus s-a confirmat și suntem în criză economică”, a declarat Peiu, care este totodată președintele Consiliului Național de Conducere al AUR.

În ce „ipoteză” ia în calcul AUR să colaboreze cu partidele din coaliție

Petrișor Peiu susține că AUR ia în calcul să colaboreze cu partide din actuala coaliție doar în scenariul unui guvern „limitat la câteva luni și cu mandat să organizeze alegeri”.

„V-am spus de mai multe ori, excludem o colaborare înainte de alegeri cu oricare din partidele actualei coaliții de guvernare – și vi le numesc încă o dată, PSD, PNL, USR, UDMR, deci înainte de alegeri nu există nicio formulă de înțelegere, coaliție, cum vreți să îi spuneți dumneavoastră, decât în ipoteza în care facem un guvern cu termen determinat, limitat la câteva luni și cu mandat să organizeze alegeri, atât”, a adăugat Peiu.

El a spus că AUR nu are „niciun fel de interes să intrăm într-un guvern în postură de partener minoritar”.

„Există o abordare rațională la noi. Nu putem să mergem, ca un al doilea partid ca mărime, în niciun fel de coaliție cu partide care gândesc cu totul și cu totul altfel. Dacă eu vreau cotă de TVA la 19% și aceste patru partide vor la 21%, cum putem să guvernăm împreună? Nu există această posibilitate. Așteptăm alegerile și decizia electoratului”, a mai declarat liderul senatorilor AUR.