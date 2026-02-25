VIDEO Carnea de porc congelată nu va mai putea fi vândută drept proaspătă, spune ministrul Agriculturii. „Prețurile sunt foarte scăzute”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că legislația va fi modificată astfel încât carnea de porc congelată care ajunge în România din alte zone ale UE să nu mai poată fi comercializată drept proaspătă.

După discuțiile purtate miercuri cu reprezentanții din sectorul suin și oficiali ai ANSVSA, ANPC și Consiliul Concurenței, ministrul a susținut o conferință de presă în care a spus că își dorește „tot ceea ce se comercializează pe teritoriul României, vorbind de carne de porc, să fie carne proaspătă”.

„Partea de carne de porc, care se comercializează prin magazinele de retail, dacă această carne este congelată, ea să aibă inscripționat «decongelare», iar carnea care se valorifică ca și carne fresh, ieșită din abator, să aibă 48 de ore și un termen de valabilitate de șase zile”, a declarat Florin Barbu.

Ce a spus despre prețuri

Ministrul Agriculturii susține că în sectorul suin există „foarte multe probleme”.

„Carnea de porc din România are o problemă, vorbim de valorificarea cărnii de porc de la fermieri. Prețurile, în momentul de față, sunt unele foarte scăzute. Chiar în anul 2025 (…) sunt pierderi semnificative, de aproape 30%, pe societățile și pe fermele din România”, a spus el.

Florin Barbu a afirmat că nu va accepta „niciodată ca în România să vedem preț la carnea de porc în magazinele de retail de 17-18 lei, 20 de lei pe kilogram, iar porcul în viu să plece de la poarta fermei cu 4,8 lei pe kilogram”.

„O să am o discuție și cu domnul prim-ministru pentru a încerca să integrăm și să mergem cu un sprijin pentru a nu băga toate aceste ferme în faliment, practic să acoperim pierderile înregistrate în anul 2025 și împreună cu Consiliul Concurenței și cu toate instituțiile din România să putem reglementa un pic piața și vânzarea porcului în România”, a mai declarat el.