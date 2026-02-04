VIDEO Casa Albă dezvăluie ce reacție a avut Trump după cel mai nou val de bombardamente masive asupra Ucrainei

Purtătoarea de cuvânt a președintelui american Donald Trump, Karoline Leavitt, vorbește cu reprezentanții mass-media în fața Casei Albe din Washington, pe 3 februarie 2026. FOTO: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Donald Trump „nu a fost surprins” de ultima serie de bombardamente masive ale Rusiei asupra Ucrainei, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a președintelui american, Karoline Leavitt, scrie AFP.

„Am discutat despre acest lucru cu președintele în această dimineață și, din păcate, reacția lui a fost că nu este surprins”, a declarat Leavitt, în timpul unei discuții cu jurnaliștii, la Casa Albă.

În cursul nopții de luni spre marți, armata rusă a lansat „cel mai puternic” atac cu drone și rachete asupra Ucrainei de la începutul anului, lăsând sute de mii de oameni fără încălzire în condiții de temperaturi extrem de scăzute.

„Cele două țări se află într-un război foarte violent de mai mulți ani, care nu ar fi început niciodată dacă președintele ar fi rămas la putere”, a mai spus Karoline Leavitt, reluând limbajul obișnuit al administrației Trump.

Până acum, administrația republicană a refuzat să atribuie Rusiei responsabilitatea pentru conflict, deși Moscova a fost cea care a invadat Ucraina în februarie 2022.

Karoline Leavitt a reiterat că emisarul special al lui Donald Trump pentru misiuni diplomatice delicate, Steve Witkoff, precum și ginerele președintelui, Jared Kushner, un mediator informal, dar omniprezent al liderului american, vor fi „mâine (miercuri, n.r.) la Abu Dhabi pentru o nouă rundă de întâlniri trilaterale” cu rușii și ucrainenii.

Anunțul lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că activitatea echipei de negociatori ai Kievului va fi ajustată după atacul rușilor efectuat în cursul nopții asupra facilităților energetice, în care aceștia au folosit un număr record de rachete balistice, a relatat anterior Reuters.

„A fost un atac deliberat împotriva infrastructurii energetice, care a implicat un număr record de rachete balistice”, a spus Zelenski.

„Armata rusă a exploatat propunerea SUA de a opri temporar atacurile nu pentru a sprijini diplomația, ci pentru a stoca rachete și a aștepta până în cele mai reci zile ale anului, când temperaturile în mare parte a Ucrainei scad sub -20 °C”, a acuzat liderul de la Kiev.

Potrivi presei ucrainene, în capitala Kiev s-au înregistrat minus 24 de grade marți dimineață.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, rușii au lansat un atac masiv în timpul nopții cu peste 70 de rachete balistice și 450 de drone, inclusiv 350 de de tip Shahed, potrivit The Kyiv Independent.

Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 38 de rachete și 412 drone. Cel puțin 27 de rachete și 31 de drone au reușit să treacă de apărarea țării, lovind 27 de locații. Resturile de proiectile au căzut în 17 locații.

Următoarea rundă de negocieri de pace cu oficiali ruși și americani urmează să înceapă miercuri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Delegația rusă care va participa la discuțiile trilaterale va fi din nou condusă de amiralul Igor Kostiukov, șeful serviciilor de informații militare, a confirmat Kremlinul marți.