VIDEO Case în valoare de milioane de dolari, pârjolite de flăcări lângă Los Angeles. Un incendiu de pădure a devastat sute de hectare

Mai multe vile în valoare de milioane de dolari au fost mistuite de incendiile care fac ravagii în California, potrivit AFP, The Telegraph și DW. Mii de oameni au fost evacuați, iar locuitorii din zonă au rămas fără curent electric.

Cel puțin șase proprietăți de lux au fost cuprinse de incendiile forestiere care s-au răspândit rapid pe coasta de sud a Californiei, lângă Los Angeles.

Sute de hectare au ars la sud de cel mai populat oraș din statul California și al doilea ca mărime din Statele Unite ale Americii, după New York.

Imaginile publicate de presă arată vile în flăcări în timp ce incendiile se extind pe dealurile din jur. Pompierii au folosit elicopterele pentru stingerea focului.

Flames tore through multi-million-dollar homes south of Los Angeles on Friday as a wildfire rapidly spread across hundreds of acres. The blaze is believe to have been fuelled by the Santa Ana winds, low humidity and unseasonably high temperatures. 🔗 https://t.co/pTESxBluXw https://t.co/y68NGQ5hx9 — The Telegraph (@Telegraph) October 17, 2026

Având în vedere vânturile puternice, umiditatea scăzută și temperaturile de până la 38 °C, serviciile meteorologice americane au emis vineri o alertă privind „un risc ridicat de incendii majore și de propagare rapidă” în jurul orașului Los Angeles. În ciuda pericolului, unele persoane nu au vrut să-și părăsească locuințele.

#NorteFire in California looks absolutely hellish https://t.co/dQ7ZEUkGlV — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 17, 2026

Pe lângă incendiul din comitatul Orange din sudul Californiei, pompierii s-au luptat și împotriva flăcărilor din apropierea orașului Malibu, la nord de Los Angeles, precum și în apropierea unei baze militare.

Pentru a preveni izbucnirea altor focare, distribuitorii de energie electrică au întrerupt anumite linii electrice în sudul Californiei, lăsând fără curent zeci de mii de clienți.

Condițiile favorabile incendiilor se vor menține pe parcursul weekendului, au avertizat meteorologii.