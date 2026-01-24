VIDEO Ce a spus George Simion despre huiduielile primite de Nicușor Dan la Focșani și Iași: „Nu vor să audă vocea românilor”

Președintele AUR, George Simion, a afirmat sâmbătă că autoritățile „nu vor să audă vocea românilor”, comentând reacția președintelui Nicușor Dan după ce a fost huiduit la Focșani și Iași de Ziua Unirii Principatelor Române.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat la Haga, în fața românilor din diaspora.

„Ați văzut inclusiv astăzi când au fost huiduiți, la Focșani și la Iași, cum au reacționat. Ei nu vor să audă vocea românilor, ei sunt capabili să anuleze alegeri, să fraudeze alegeri, să omoare, dacă trebuie, ca să rămână pe funcții. Au justiția, au parchetele, au Curtea Constituțională, au Guvernul, au Parlamentul, au toate puterea. Noi vă avem pe voi, românii din țară și de peste hotare. Împreună cu voi o să reușim să mișcăm lucrurile din loc. Și până ajungem să fie AUR la putere și să avem o guvernare românească și un președinte al românilor lansăm acest proiect (…)”, a spus George Simion.

Cum a răspuns Nicușor Dan la huiduieli

Discursurile președintelui Nicușor Dan la ceremoniile de la Focșani și Iași de Ziua Unirii Principatelor Române au fost huiduite de către o parte a celor prezenți. Confruntat cu această reacție, președintele s-a adresat direct mulțumii, în ambele cazuri.

„La mulți ani dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, este un drept pentru care niște oameni au murit pentru care orice cetățean din țara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică. Acest drept vine însă și cu o responsabilitate. Responsabilitatea este să vă uitați cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele. Nu gândiți numai pasul 1, gândiți și pasul 2. Aveți o responsabilitate pentru voi, pentru copii voștri, aveți o responsabilitate pentru România întreagă”, a spus Nicușor Dan la Focșani.

Nicușor Dan a fost fluierat de o parte dintre cei prezenți și la Iași.

„Aveți respectul meu pentru că este un gest democratic pe care il faceți. Aveți simpatia mea pentru că și eu am huiduit de mai multe ori politicieni, dar vă pun două întrebări. Imediat după asta ce se întâmplă? Există un proiect? Dincolo de a contesta un mod în care societatea funcționează, aveți niste lideri cu un proiect? Dacă aveți, haideți să dezbateți”, s-a adresat Nicușor Dan celor care huiduiau.

Peste 2.000 de români au participat sâmbătă la Marșul Unirii de la Iași, organizat de AUR, conform bilanțului oferit de partid. Protestatarii au strigat, printre altele, „Unitate națională” și „Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și Țara Românească”.