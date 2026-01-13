VIDEO Ce căuta un convoi de 350 de tractoare, încă de la prima oră a dimineții, în Paris? „Prea multe reguli ucid regulile”

Tractoare parcate în centrul Parisului. Protest al fermierilor, care au cerut „măsuri concrete și imediate” din partea guvernului, pe 13 ianuarie 2026. La apelul sindicatului francez Federația Națională a Sindicatelor Agricole (FNSEA) și al sindicatului „Jeunes Agriculteurs” și cu câteva zile înainte de semnarea acordului UE-Mercosur, un convoi de fermieri a intrat în capitala Franței, dimineața devreme. FOTO: Martin LELIEVRE / AFP / Profimedia

Demonstrațiile din capitala Franței vin cu câteva zile înainte de semnarea finală a acordului, programată pentru sâmbătă în Paraguay, care ar crea o zonă de liber schimb între UE și Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay – adică țările din blocul Mercosur.

Agricultorii francezi au adus marți aproximativ 350 de tractoare prin Paris și le-au condus pentru a protesta față de veniturile mici și a acordului comercial al UE cu America de Sud, care, potrivit lor, le amenință mijloacele de trai, relatează Euronews.

Tractoarele au intrat în Paris puțin după ora 6 dimineața prin Porte Dauphine, escortate de poliție, și au traversat cu zgomot Avenue Foch în direcția Arcului de Triumf, înainte de a se îndrepta spre bulevardul Champs-Elysées.

🇫🇷🚜 A França els agricultors ho tenen clar. Tractors arribant a la circumval·lació de París abans de concentrar-se davant de l'Assemblea Nacional per protestar contra el Mercosur.#StopMercosur #AgriculteursEnColère #NoMercosur pic.twitter.com/ywX0ereFZU — Loguaita 💛♥️💛♥️💛♥️💛♥️💛 (@Reloguaita) January 13, 2026

Convoiul a traversat Sena pentru a ajunge la Adunarea Națională (Parlamentul Franței), blocând traficul de la orele de vârf.

🇫🇷🇪🇺⚡- Hundreds of farmers with tractors blocked central Paris in a mass protest against the free trade agreement between the EU and the Southern Common Market (Mercosur). pic.twitter.com/plah3oViWE — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) January 13, 2026

Protestele au fost conduse de sindicatul fermierilor FNSEA și de Jeunes Agriculteurs (Tinerii Fermieri), care au cerut „măsuri concrete și imediate” care să apere securitatea alimentară a Franței.

Agricultorii europeni denunță de mult timp acordul Mercosur, argumentând că acesta ar inunda piețele cu importuri mai ieftine. Acordul a fost aprobat vinerea trecută de o majoritate calificată a statelor membre ale UE, în ciuda opoziției Franței, Poloniei, Austriei, Ungariei și Irlandei.

⏩ Hundreds of farmers and nearly 350 tractors march down the Champs-Elysees before gathering in front of Parliament as they demonstrate against the Mercosur deal, in Paris, France https://t.co/vBHt34WZGK pic.twitter.com/ifePZzjgj7 — Anadolu English (@anadoluagency) January 13, 2026

„Prea multe reguli ucid regulile”

Președintele francez Emmanuel Macron și guvernul său se opun acordului comercial, dar se așteaptă ca acesta să fie semnat oricum, deoarece majoritatea celorlalte țări ale UE îl susțin.

„Dacă vrem să ne păstrăm suveranitatea alimentară, ar trebui să ni se permită să ne practicăm profesia”, a spus Fabrice Moulin, un fermier care cultivă cereale în Eure. „Nu suntem în favoarea anarhiei, dar prea multe reguli ucid regulile. Astăzi, nu mai putem trăi din activitatea noastră”, a adăugat el.

„Creșterea animalelor în Franța trebuie să aibă prioritate față de creșterea animalelor în Brazilia”, a afirmat Baptiste Zado, care conduce o fermă mixtă, de culturi și animale, în Yvelines.

Pe tractoare erau afișate mesaje precum „Nicio țară fără fermieri” și „Fără fermieri nu există hrană”.

French farmers protest EU-Mercosur trade deal in Paris.



More than 50 tractors head towards the Arc de Triomphe in Paris as farmers protest against the trade deal between the EU and Mercosur, which will be signed in Paraguay on January 17, according to European Commission head… pic.twitter.com/fDclFXnlMi — AFP News Agency (@AFP) January 13, 2026

Purtătoarea de cuvânt a guvernului de la Paris, Maud Bregeon, a declarat marți că Executivul va face în curând noi anunțuri pentru a ajuta fermierii.

„Dialogul și schimburile continuă”, a spus ea, în special cu privire la „emisii, problema veniturilor, problema apei și adaptarea la schimbările climatice”.

Furie „profundă”, cereri „legitime”

Ministrul agriculturii, Annie Genevard, a recunoscut vineri că furia fermierilor este „profundă” și că cererile lor sunt „legitime”.

Ea a anunțat măsuri în valoare de 300 de milioane de euro care să-i ajute pe cultivatorii de cereale, viticultorii și crescătorii de animale, dar pachetul nu a fost suficient pentru a potoli protestele și depinde în mare măsură de adoptarea bugetului pentru 2026.

Agricultorii au organizat operațiuni de filtrare și blocaje în Le Havre, principalul port comercial al Franței, precum și în Bayonne și La Rochelle. De la sfârșitul săptămânii trecute, fermierii verifică camioanele frigorifice din port pentru a verifica originea produselor.

Justin Lemaître, secretarul general al Jeunes Agriculteurs din Seine-Maritime, a declarat că verificările au identificat „făină străină, supe cu legume thailandeze, produse care nu au aceleași standarde de producție” ca în Franța.

Ministerul de Interne a raportat 55 de acțiuni în 31 de departamente, implicând 2.400 de persoane și 1.000 de vehicule.

Podul Concorde și Quai d’Orsay au rămas închise traficului marți. La Quai d’Orsay (sediul Ministerului Afacerilor Externe al Franței) a avut loc un miting.