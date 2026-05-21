VIDEO Ce riști pentru zece minute în plus, în trafic?

În fiecare dimineață, traficul din București arată la fel: oameni grăbiți care forțează semaforul, claxoane, schimbări agresive de bandă și pietoni care traversează pe unde apucă. Aproape fiecare gest vine din aceeași idee, aceea de „mai câștig puțin timp”, dar multe dintre accidentele grave din România pornesc exact din aceste decizii aparent mici.



HotNews a construit acest video pornind de la lucrurile pe care le vedem zilnic în trafic și pe care, din păcate, aproape toți am ajuns să le considerăm normale. Materialul a fost realizat alături de Coaliția pentru Siguranță Rutieră, o platformă care reunește organizații, companii, experți și instituții implicate în prevenție, educație rutieră și politici publice legate de siguranța din trafic. Coaliția își propune să aducă mai multă atenție asupra cauzelor reale ale accidentelor din România și să susțină măsuri care pot reduce numărul victimelor de pe șosele.

În video apar reprezentanți ai Poliției Rutiere, ai Coaliției pentru Siguranță Rutieră, ai unor ONG-uri implicate în educație rutieră și ai unor companii care investesc în prevenție și conducere defensivă. Ideea comună din toate declarațiile este că accidentele grave nu apar din senin, ci ele încep cu o alegere făcută din grabă.

Datele sunt greu de ignorat. În primele trei luni ale anului 2026, în România au avut loc 669 de accidente rutiere grave, iar 223 de oameni au murit. În 2025, media accidentelor grave a depășit 10 pe zi, iar 1.293 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din România.

Fiecare accident grav începe cu un moment în care cineva crede că „merge și așa”, iar uneori diferența dintre a ajunge acasă și un accident este doar o secundă de atenție.

Un material susținut de Coaliția pentru Siguranță Rutieră