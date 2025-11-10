VIDEO Ce se petrece pe cea mai spectaculoasă lucrare de autostradă din România. „Nu văd ce minune s-ar putea întâmpla”

Între Galați și Brăila este în prezent în construcție o șosea de mare viteză cu o lungime de 10,77 km. Ea conține și o succesiune continuă de poduri și viaducte pe o distanță de circa 2 kilometri – „cea mai spectaculoasă lucrare de autostradă din România”. Termenul oficial de finalizare era decembrie 2024.

Porțiunea de drum expres de lângă Galați, „are șanse zero” să fie terminată până la finalul lui 2025, deși termenul era decembrie 2024, iar oficiali precum Sorin Grindeanu o promiteau, de fapt, încă din 2023.

Constructorul român UMB lucrează la proiect din 2022 și nici ultimul termen dintr-o serie de amânări, decembrie 2025, nu va fi respectat, a spus un specialist din Ministerul Transporturilor.

pentru HotNews. Expertul este la curent cu stadiul lucrării. A solicitat să nu fie citat cu nume, datorită sensibilității subiectului.

De vină pentru întârziere este mega-lucrarea din capătul dinspre Galați: o succesiune impresionantă și complexă de poduri și viaducte pe o distanță de circa 2 kilometri, printre care și un pod hobanat – un pod al cărui tablier metalic, calea de rulare a podului, este susținut de cabluri (hobane) prinse de piloni înalți.

„Nu va fi gata cel mai probabil. Încă mai au mult de lucru la podul hobanat, depind și de vreme”, a declarat pentru HotNews sursa din Ministerul Transporturilor.

Compania de Drumuri „speră” că va fi totuși gata în 2025

Compania de Drumuri spune că nu a fost notificată oficial de vreo ratare a termenului de finalizare, recunoaște că mai sunt lucrări sensibile de executat.

„Termenul de finalizare a fost mutat pe anul acesta, noi încă sperăm că va fi gata. Mai sunt lucrări de executat la pod, la hobane, ține și de condițiile meteorologice. Practic lucrările de drum s-au cam finalizat, a rămas doar podul, iar lucrarea de ridicare a tablierului, de prindere și tensionare a hobanelor este mai delicată, nu are rost să grăbim ceva. Ține și de vreme foarte mult”, a declarat pentru HotNews Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

„Deocamdată constructorul nu ne-a notificat că nu va respecta termenul. Desigur, pot exista întârzieri, unele pot fi justificate, vom vedea la final. Pentru întârzierile care nu vor fi justificate se va aplica penalizări”, spune Șerbănescu..

El mai precizează că există întârzieri în livrarea de hobane din partea unui furnizor, dar că orice problemă sau întârziere invocată mai departe de constructor va fi analizată individual.

Expert: „Șansele sunt zero să mai fie gata anul acesta”

Din partea observatorilor independenți, însă, situația se vede altfel decât de la CNAIR: zero șanse de finalizare în 2025.

„Au fost întârzieri foarte foarte mari pe livrarea de tablier, acum se chinuie cu hobane. Suntem pe 4 noiembrie, nu văd ce minune s-ar putea întâmpla într-o lună și jumătate”, a explicat pentru publicul HotNews Ionuț Ciurea, directorul Asociației Pro Infrastructura (API), una din cele mai active organizații civice care urmărește implementarea marilor proiecte din România.

„Hobanele instalate, preinstalate, finalizarea tablierului, tensionarea finală a hobanelor și apoi testele și finisajele – sunt multe de făcut, se adună. Din punctul nostru de vedere șansele sunt zero să fie gata anul acesta. Tehnic nu e nici oportun de a forța instalarea hibanelor, testele”, spune Ciurea.

Când ar putea fi, totuși, finalizat? E greu de spus, conform expertului, pentru că lucrările la un astfel de pod au un ritm diferit.

„Fiind un pod hobanat e mai greu de identificat un ritm de execuție ce ar trebui urmărit. La podurile normale, mai ales cum le execută UMB, s-au standardizat timpii de execuție. Acum e primul pod hobanat pentru UMB. Podurile hobanate implică multă proiectare, nu doar la nivel de componente, ci și pe partea de testare”, spune reprezentantul API.

„Cea mai spectaculoasă lucrare de autostradă de pe rețea”

Deși e vorba de un drum expres relativ scurt și într-o zonă de câmpie, la capătul dinspre Galați e în lucru acum practic una din cele mai spectaculoase lucrări de artă pe un proiect rutier din țară.

O zonă de aproape 2 kilometri formată numai din structuri: un viaduct care traversează digul de protecție al Siretului, un pod metalic în arc peste calea ferată, altă structură de viaduct peste care se leagă direct de un pod hobanat peste râul Siret, iar la final un alt viaduct lung care traversează liniile de cale ferată din depou.

„E o structură mamut de aproape 2 km un hobanat, viaducte de acces. Este cea mai spectaculoasă lucrare ca structuri în afară de partea de tuneluri care se construiesc pe rețeaua actuală”, explica pentru HotNews, într-un articol anterior, Ionuț Ciurea de la Pro Infrastructura.

„E cea mai spectaculoasă lucrare de pe rețeaua de autostrăzi de departe. Podul hobanat peste Siret are o deschidere mare, se va vedea impresionant când va fi gata”, spunea reprezentantul Pro Infrastructura.

Mai exact, structura rutieră complexă este compusă din:

viaduct de acces pe mal drept Siret (lungime 896+ metri)

pod HOBANAT peste Siret (aproape 308 m cu deschideri 71+165+71)

viaduct de acces pe malul stâng (puțin sub 448 metri)

pasaj peste calea ferată/complex feroviar (139+m)

VIDEO – Cum arată acum Podul hobanat și viaductele de lângă Galați:

Imagini noi surprinse din dronă arată care este stadiul în prezent la structura rutieră din zona Galați, peste râul Siret și peste liniile de cale ferată:

Drumul expres Brăila – Galați – specificațiile proiectului

Drumul expres, care conform Master Planului general de Transport va avea indicativul DEx6, se va racorda în zona de nord a municipiului Brăila cu actualul proiect al șoselei parte din proiectul noului Pod peste Dunăre de la Brăila.

Drumul expres este proiectat pentru viteza de 120 km/h și are o platformă de 22 de metri din care partea carosabilă este formată din câte două benzi de câte 3,5 metri pe fiecare sens și o zonă mediană de 3 metri cu câte 0,75 metri spațiu pentru parapete, conform informațiilor din caietul de sarcini.

Platforma drumului expres mai are patru benzi mici de încadrare de câte jumătate de metru și câte un acostament de 1,5 m pe fiecare parte.

De-a lungul traseului au fost proiectate două poduri peste canale de irigații și două viaducte (câte unul pe sens) peste digul de apărare pentru ape mari al râului Siret, peste calea ferată și peste râul Siret.

Proiectul mai prevede un sens giratoriu și lărgirea actualului DN28 de la două la patru benzi pe o distanță de 0,43km dinspre municipiul Galați până la intersecția cu Drumul Expres.

Drum Expres DEx6 Brăila – Galați:

Lungime : 10,77 km

: 10,77 km Constructor : UMB (România)

: UMB (România) Valoare : 372 milioane lei

: 372 milioane lei Contract semnat: aprilie 2021

aprilie 2021 Termen : 34 de luni (10 luni proiectare, 24 luni execuție)

: 34 de luni (10 luni proiectare, 24 luni execuție) Lucrări începute: decembrie 2021 (AC pe 7 km), decembrie 2022 (AC pe 3 km, zona podurilor peste Siret)

decembrie 2021 (AC pe 7 km), decembrie 2022 (AC pe 3 km, zona podurilor peste Siret) Termen inițial: decembrie 2024 / Termen prelungit: decembrie 2025

decembrie 2024 / decembrie 2025 Stadiu fizic (noiembrie 2025): 95,5%