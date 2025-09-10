VIDEO Ce va face România într-o situație ca a Poloniei, unde drone rusești au pătruns pe teritoriul țării și au lovit cel puțin o clădire. Nicușor Dan: Oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi

Preşedintele Nicuşor Dan spune, comentând situația din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian naţional, că în România nu au existat astfel de incidente, ci „am avut accidental”, la câteva sute de metri de graniţă. El a susținut că, într-o situație similară, procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel, iar oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi.

„Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”

„În primul moment, solidaritate cu Polonia, a fost o măsură justificată. Toate statele NATO şi-au exprimat solidaritatea. Noi nu am avut incidente de acest fel, adică ce am avut noi am avut accidental, la câteva sute de metri de graniţă. Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi”, a spus Nicuşor Dan, miercuri, întrebat de jurnaliști despre ceea ce s-a întâmplat în Polonia și dacă poate garanta că România va reacționa la fel într-o situație similară.

El a fost întrebat de jurnaliști și ce reacţie ar putea avea România într-o situație precum a Poloniei și dacă autoritățile sunt pregătite.

„În urma legii pe care Parlamentul a dat-o, dacă nu mă înşel în martie, (n.r. – care permite armatei să doboare dronele ce intră în spațiul aerian al României) şi a procedurilor ulterioare din CSAT, procedurile sunt pregătite”, a răspuns Nicușor Dan.

„Nu a fost ridicat gradul de alertă în Româia”

Președintele a fost întrebat şi dacă gradul de alertă a fost ridicat în România, care marți noapte a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române, în urma atacului masiv cu drone din Ucraina.

„Nu. Ce vreau eu să vă spun este că România este pregătită şi oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi”, a răspuns preşedintele Nicuşor Dan.

România a ridicat două aeronave de luptă de la sol după ce radarele MApN au detectat un grup de drone rusești în apropiere de granița țării noastre, a anunțat armata miercuri dimineață, la scurt timp după ce Polonia a fost în alertă maximă și a precizat că vehicule aeriene fără pilot i-au încălcat spațiul aerian, catalogând acest lucru un „act de agresiune”.

Cum poate acționa Armata României în situația în care intră drone în spațiul aerian al țării

În luna mai, preşedintele interimar de atunci Ilie Bolojan a promulgat legea care permite doborârea dronelor în spaţiul aerian românesc şi cea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor şi operaţiilor militare pe teritoriul statului român. Legile au fost adoptate în februarie de Parlament, dar AUR, POT şi SOS România le-au atacat la CCR, judecătorii Curţii respingând sesizările Opoziţiei.

Legislația prevede că împotriva aeronavelor cu pilot la bord care utilizează neautorizat spaţiul aerian național pot fi luate următoarele măsuri:

stabilirea poziţiei aeronavei, a legăturii radio şi a identităţii acesteia,

transmiterea de la sol a informaţiilor şi dispoziţiilor către pilotul aeronavei, în vederea utilizării autorizat a spaţiului aerian national,

interceptarea aeronavei care continua să utilizeze neautorizat spaţiul aerian national al României,

executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare,

executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare,

executarea focului de nimicire de către mijloacele de apărare aeriană cu baza la suprafaţă.

Aeronava fără pilot la bord care trece ilegal frontiera de stat a României şi zboară în spaţiul aerian national fără autorizare poate fi distrusă, neutralizată sau zborul acesteia poate fi luat sub control.

„Măsurile sunt luate cu mijloace adecvate, în raport cu nivelul ameninţării, în limitele dreptului internaţional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanţele specific ale evenimentului şi ţinând cont de prioritatea protejării vieţii persoanelor, ultima soluţie posibilă dispusă fiind distrugerea aeronavei fără pilot la bord care utilizează neautorizat spaţiul aerian național”, prevede legea.