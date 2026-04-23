VIDEO Ce va face USR dacă Ilie Bolojan e răsturnat prin moțiune de cenzură. Dominic Fritz: „Avem o decizie foarte clară a partidului”

Președintele Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, a declarat joi, într-un interviu la Europa FM, că partidul său va intra în opoziție și va refuza să participe la formarea unui nou guvern alături de PSD dacă executivul condus de Ilie Bolojan este demis printr-o moțiune de cenzură votată împreună cu AUR.

„Noi avem o decizie foarte clară a partidului. Dacă trece o moțiune de cenzură PSD+AUR, noi nu ne vom putea întoarce la negocieri și să negociem un nou guvern cu PSD. N-am mai crede că acest PSD vrea să ducă țara într-o direcție corectă. Noi nu vom fi roată de rezervă pentru Ciolacu-Ciucă 2.0.”, a spus Fritz, joi, într-un interviu la Europa FM.

Fritz susține că USR a transmis această poziție și în cadrul consultărilor de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

„I-am spus că n-o să putem să facem parte dintr-un joc de șantaj, dintr-un dublu joc al PSD-ului cu extremiștii”, a declarat liderul USR.

Apel către PSD: „Există încă o cale de întoarcere”

În același timp, Fritz a insistat că moțiunea nu este inevitabilă și că există încă spațiu pentru o retragere a PSD din acest demers .

„Încă nu a trecut nicio moțiune de cenzură. Încă există o cale de întoarcere. Nu dau sfaturi PSD. Eu doar zic, dacă sunt oameni responsabili trebuie să știe că încă există o cale de întoarcere. Nimeni nu obligă PSD să voteze o moțiune de cenzură cu extremiștii ca apoi să spună că vor să refacă un guvern pro-european împotriva extremiștilor”, a spus el.

El a afirmat că USR va încerca să blocheze moțiunea și nu exclude discuții inclusiv cu parlamentari din alte partide pentru a evita adoptarea acesteia sau pentru a contura o soluție de guvernare minoritară.

„O să facem tot posibilul să nu treacă o moțiune de cenzură și mi se pare foarte interesant dacă AUR chiar vrea să dovedească dacă chiar e idiotul util al PSD-ului. Nu m-ar mira dacă o moțiune de cenzură inițiată de PSD nu ar trece. AUR ne povestește toată ziua cât de rău este PSD. Eu nu voi face parte din niciun guvern cu partidul meu care este susținut de AUR. AUR să se întrebe dacă vrea să fie băiatul de mingi pentru PSD (…) O să discutăm. De ce să nu discutăm cu astfel de oameni măcar să nu voteze o moțiune, de ce nu și să susțină un guvern minoritar, poate și la PSD sunt oameni care vor să susțină un guvern minoritar”, a declarat liderul USR.

„PSD nu doar că vrea să-l răstoarne pe Bolojan, ci să ne întoarcem în timp, la vremea Ciolacu-Ciucă, unde facem deficit, deschidem robinetele pentru clientela de partid și să nu ne controleze nimeni. Bineînțeles că nu vrem asta”, a mai spus Fritz.