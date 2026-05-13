VIDEO. Cea mai așteptată autostradă din România înaintează într-un „ritm bun” pe una dintre cele mai dificile secțiuni: „Se lucrează 24 de ore din 24”

Asocierea de constructori turci (Mapa – Cenghiz) este bine mobilizată în șantierul Secțiunii 2 (Boița-Cornetu) al autostrăzii Pitești-Sibiu cu 460 de muncitori și 160 de utilaje, informează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

Potrivit sursei citate, aici se înaintează într-un „ritm bun de lucru pe una dintre cele mai dificile secțiuni, în ciuda vremii nefavorabile (ploi torențiale), lucrându-se „24 de ore din 24 pe sectoarele pe care a fost emisă Autorizație de Construire”.

La ora actuală, în șantier, structurile pentru care a fost deja emisă Autorizația de Construire au început să prindă contur, susține DRDPC.

Este vorba de:

– 6 viaducte: construcția a ajuns la stadii fizice cuprinse între 16% și 72%.

– Tunelul Robești (900 m): ambele galerii au fost străpunse. Stadiul fizic se apropie de 34%.

– Tunelul de la Boița1, format din două galerii de 264 m (sensul Sibiu–Pitești) și 247 m (sensul Pitești–Sibiu): stadiul fizic a atins 10%. Se lucrează la consolidarea portalurilor de la intrare respectiv ieșire și se excavează deja la galeria stângă, de pe sensul Pitești-Sibiu.

Traseul Secțiunii 2 (Boița -Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Pitești (#A1) este de o complexitate tehnică ridicată și cuprinde 7 tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 km, 24 de poduri și 24 de viaducte, cu o lungime însumată de aproximativ 11 km.

În același timp, „este de așteptat însă ca Ministerul Transporturilor să emită o nouă Autorizație de Construire pentru tunelul Balota (517 m) și pentru încă 11 viaducte.”

850 de km de drum de mare viteză de la Constanța la Nădlac

Atunci când întreaga autostradă Sibiu-Pitești va fi finalizată, România va beneficia de o conexiune continuă pe Coridorul 4 Pan-European, aproximativ 850 km de drum de mare viteză, de la punctul de frontieră Nădlac la portul Constanța.

Contractul are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA) și este finanțat prin Programul Transport (#PT).

Finalizarea acestei autostrăzi ar urma să îmbunătățească considerabil legătura dintre sudul țării (Dobrogea-Muntenia-Oltenia) și Transilvania, care în acest moment dat se desfășoară uneori cu dificultate pe DN 7, Valea Oltului, pe câte o singură bandă.

Autostrada A1 București-Sibiu-Nădlac, în speță porțiunea Sibiu – Pitești, ar putea fi finalizată în întregime înainte de 2030, arată un raport recent al Curții Europene de Conturi, scria la începutul anului site-ul Europa Liberă România.