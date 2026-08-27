VIDEO Cea mai importantă deschidere de trafic pe Autostrada Moldovei are loc în câteva zile. Un mare oraș va fi legat direct de Capitală. Ce se întâmplă cu restul loturilor din A7 care pierd finanțarea PNRR

În câteva zile, la finalul lunii, odată cu termenul final al PNRR, va fi deschisă circulația pe alți 47 km din Autostrada „Moldovei” A7, legând practic Bacăul de București pe autostradă, o distanță neîntreruptă de aproape 300 de km de șosea de mare viteză.

Pe autostradă neîntreruptă de la București la Bacău

În câteva zile pe Autostrada „Moldovei” A7 va avea loc cea mai mare deschidere de trafic de pe acest obiectiv – circa 47 km de autostradă de la actualul nord de la Adjud Nord până la Bacău. Vorbim de circa 25,5 km continuarea Autostrăzii A7 de la Adjud până la Răcăciuni de pe Lotul 2 Focșani – Bacău, lot din care aproape jumătate a fost deschis în decembrie anul trecut, și de circa 21,5 km de pe Lotul 3 Răcăciuni – Bacău.

Va fi a doua cea mai mare deschidere dintr-o bucată din A7, după ce anul trecut s-au deschis circa 49 de km pe Focșani – Adjud, dar va reprezenta totuși cea mai mai importantă deschidere pentru că va completa gaura existentă în A7 și va permite o legătură neîntreruptă către inima Moldovei.

Noul tronson se va lega direct la varianta de ocolire Bacău, 16 km din A7 deschiși încă din 2020. Odată cu această inaugurare, șoferii vor avea o legătură direct și neîntreruptă pe autostradă între București și Bacău, peste 280 de kilometri.

Legătura pe autostradă (A3 + A7) de la București la Bacău – în roșu, sectorul care se deschide la final de august 2026

PNRR la final: ultimul tronson care reușește să fie finanțat complet

Momentul deschiderii va marca și momentul oficial în care PNRR va ajunge la final, planul de relansare economică post-pendemie gândit de Comisia Europeană, dar care pentru România a însemnat o importantă sursă de finanțare pentru infrastructură.

Dacă la început toate tronsoanele A7 erau gândite să fie gata până la termenul final – 31 august 2026 – și să nu piardă niciun ban, șantierele au întârziat, iar trei dintre tronsoane nu sunt gata la timp.

„Practic, în momentul de față, după renegocirea din iunie cu Comisia Europeană, ne-a rămas pe partea de autostrăzi, pe fonduri nerambursabile, sectorul Focșani – Adjud – Bacău. De la Focșani la Adjud e recepționat și deschis de anul trecut, miza noastră acum e să deschidem până la 31 august Adjud – Bacău, astfel încât să beneficiem de circa 1,5 miliarde de euro bani gratis de la Comisia Europeană”, explică pentru publicul HotNews Horațiu Cosma, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor care se ocupă de sectorul rutier.

A7 Domnești Târg – Răcăciuni

Constructorul : UMB

: UMB Lungime: 38,78 km (cca 14 km de la Domnești-Târg la Adjud deschiși în decembrie 2025)

38,78 km (cca 14 km de la Domnești-Târg la Adjud deschiși în decembrie 2025) Valoare: 2,49 mld lei (fără TVA)

2,49 mld lei (fără TVA) Contract semnat: decembrie 2022

decembrie 2022 Lucrări începute: mai 2023

mai 2023 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

30 luni Termen de finalizare: noiembrie 2025

noiembrie 2025 Stadiu (august 2026): 99,9%

A7 Răcăciuni – Bacău

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 21,52 km

: 21,52 km Valoare: 1,68 mld lei (fără TVA)

1,68 mld lei (fără TVA) Contract semnat : decembrie 2022

: decembrie 2022 Lucrări începute : mai 2023

: mai 2023 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

30 luni Termen de finalizare : noiembrie 2025

: noiembrie 2025 Stadiu (august 2026): 97%

Traseul Autostrazii A7 Focșani – Bacău, Foto: Hotnews

Tronsoanele A7 prin PNRR care nu sunt gata la timp

„De la Bacău la Pașcani, tronsoanele au fost trecute pe componenta de împrumut din PNRR. Noi anticipasem la momentul renegocierii cu Comisia Europeană că nu vom fi gata cu aceste tronsoane și atunci am negociat niște ținte financiare de progres pentru fiecare lot în parte. Am negociat o țintă de tipul unui certificat intermediar de plată aprobat de inginer în valoare de un miliard de lei pe let, plus-minus, un miliard și ceva”, explică secretarul de stat.

El spune că proiectele sunt foarte aproape de țintele financiare propuse, „sperăm să le bifăm până la termen”.

Când vor fi gata loturile A7 la nord de Bacău

După inaugurarea tronsonului, șantierele UMB – constructorul pe toate loturile A7 din PNRR – se vor muta la nord de Bacău.

„Ne mutăm cu toate forțele de la 1 septembrie, practic. Obiectivul este să ajungem cu A7 deschisă până la finalul anului la Săbăoani, la nord de Roman. Punctul critic se va muta pe podul peste râul Moldova. Sectorul va permite să ocolim Romanul, un alt punct nevralgic de pe E85”, spune secretarul de stat. De la Bacău la Săbăoani sunt 49 de km.

Ultimul tronson, cei circa 19 km de la Săbăoani la Pașcani, e puțin mai în urmă, recunoaște oficialul de la Transporturi.

„Într-un scenariu realist cred că ne vom duce cu 2-3 luni în 2027 cu acel lot până să fie gata, depindem și de vreme. Nici nu vrem să facem rabat de la calitate doar pentru a câștiga câteva săptămâni”, spune Cosma.

Ionuț Ciurea, director al Asociației Pro Infrastructura (API), una dintre organizațiile civice foarte active în monitorizarea marilor proiecte de infrastructură apreciază pentru publicul HotNews că intențiile Transporturilor sunt fezabile, dar le pune în context.

„Se poate deschide până la Bacău și cel mai probabil va fi deschis, posibil chiar în ultima zi din august. Nu m-ar mira să fie chiar în primele zile din septembrie, să mai facem un flic-flac birocratic cu cei de la Comisia Europeană și să mai fie necesare câteva zile în septembrie și să se închidă ochii pentru chestia asta”, spune Ciurea.

Avans fulminant la podul A7 de la Cleja: „E fantastică evoluția. S-a muncit zi și noapte”

El apreciază „avansul fulminant” pe podul de la Cleja, unde constructorul a terminat în câteva luni un viaduct lung de autostradă de aproape 1,2 kilometri, dar și racordarea rapidă a autostrăzii A7 la centura Bacău care a presupus închiderea totală a circulației pe varianta ocolitoare timp de două săptămâni.

„Avansul este fulminant la Cleja. Da, într-adevăr, în momentul în care pui 500 de oameni, cam atât cred că erau la un moment dat, în ultimele săptămâni pe un singur pod, evident că o să avanseze. Erau acolo cred că vreo șapte-opt macarale, câteva sute de oameni, utilaje peste utilaje”, spune Ciurea.

VIDEO – Podul de la Cleja – Cum arată acum și comparația cu martie 2026:

El avertizează însă că atunci când un constructor face un astfel de „heirup fantastic”, există riscul ca normativele și timpii tehnologici să nu mai fie respectați la virgulă.

„E fantastică evoluția de acolo la podul de la Cleja, când ne gândim că acum câteva luni vedeam doar pilele ridicate”, spune secretarul de stat Cosma.

„S-a muncit zi și noapte, fără pauză, în ultimele săptămâni. N-a mai făcut pauză constructorul, a găsit o formulă de organizare, a lucrat non-stop și a reușit performanța să termine. E aproape gata cu acest viaduct. Dar practic în ultimele șase luni și vremea ne-a ajutat, constructorul a lucrat cu peste 400-500 de oameni constant doar pe acest pod”, detaliază secretarul de stat.

Oficialul apreciază și avansul rapid la conexiunea A7 cu varianta de ocolire Bacău, cei 16 km de autostradă deschiși în 2020.

Pentru acest obiectiv, traficul pe centura Bacău a fost închis pe 18 august, dar lucrările au avansat simțitor în doar o săptămână, totul pentru a fi gata în câteva zile, la final de lună.

VIDEO – Legătura A7 – Bacău Sud:

„Nu poți face aceeași demonstrație de forță pe un lot întreg”

Totuși, directorul de la Pro Infrastructura atrage atenția că aceeași mobilizare nu poate fi replicată pe un lot întreg, ci doar punctual pe traseu, și pune în atenție restul de A7 unde se va muta grosul șantierului după 31 august.

„E o demonstrație de forță, este ceea ce se poate face într-un timp foarte scurt dacă lucrezi practic non-stop, sigur și cu vreme bună. Nu poți să faci demonstrația de la Cleja pe tot Bacău – Pașcani. Nu ai cum, nu merge. Faci punctual pe două, trei structuri, maxim pe 10 km de terasamente”, spune Ciurea.

Cât privește continuarea A7 de la Bacău până la nord de Roman, Ciurea spune că e realistă așteptarea ca cele două loturi să fie gata în acest an „cu un mare de dacă, dacă se asigură finanțarea”.

Autostrada A7 Bacău – Pașcani, Foto: Hotnews

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 1 (Bacău Nord – Trifești)

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 30,3 km

: 30,3 km Valoare : 1,64 mld lei (fără TVA)

: 1,64 mld lei (fără TVA) Contract semnat : februarie 2023

: februarie 2023 Lucrări începute : mai 2023

: mai 2023 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

30 luni Termen de finalizare : noiembrie 2025

: noiembrie 2025 Stadiu (august 2026): 70%

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 2 (Trifești – Săbăoani)

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 18,99 km

: 18,99 km Valoare : 1,28 mld lei (fără TVA)

: 1,28 mld lei (fără TVA) Contract semnat : februarie 2023

: februarie 2023 Lucrări începute: mai 2023

mai 2023 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

30 luni Termen de finalizare: noiembrie 2025

noiembrie 2025 Stadiu (august 2026): 62%

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 3 (Săbăoani – Pașcani)

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 28,1 km

: 28,1 km Valoare : 1,77 mld lei (fără TVA)

: 1,77 mld lei (fără TVA) Contract semnat: februarie 2023

februarie 2023 Lucrări începute : mai 2023

: mai 2023 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic realizat dinainte): 30 luni

30 luni Termen de finalizare: noiembrie 2025

noiembrie 2025 Stadiu (august 2026): 57%

Problema pierderii finanțării PNRR pe restul din A7

Ciurea atrage atenția că practic după 31 August toate tronsoanele din A7 care nu sunt finalizate își pierd finanțarea.

„Se termină PNRR și atunci, întrebarea mea este, din ce se vor finanța? Evident că nu o să reziliem contractele, dar trebuie să găsim o formă de finanțare. Care va fi? De la buget? Am mai zis că doar teoretic este posibilă, introducerea acestor lucrări rămase pe A7 pe programul Transport, pe fonduri structurale. Teoretic și nu practic pentru că acolo s-a cam „închis prăvălia”, din câte știu eu, s-a atins gradul de supracontractare. Sunt foarte multe proiecte care depășesc cu mult valoarea programului transport, deci o să fie la concurență”.

Cum vor fi finanțate loturile din A7 nefinalizate după PNRR

Horațiu Cosma spune că pentru loturile din A7 care pierd restul de finanțare prin PNRR următoarele luni vor exista în continuare plăți alocate acestui program, iar apoi tronsoanele vor fi mutate pe programul operațional transport, adică fondurile europene nerambursabile clasice pe care România s-a bazat în general pentru proiectele de infrastructură. Recunoaște, însă, că deocamdată e doar un plan.

„Anul ăsta putem plăti din titlurile bugetare alocate PNRR, fie că sunt banii de la buget, fie banii din tranșele PNRR pe care le vom mai primi până la finalul anului. Apoi, de la 1 ianuarie, planul este să mutăm proiectele pe finanțare pe programul Transport, fondurile europene clasice, avem spațiul gândit, alocat pentru aceste loturi, deci tot ce va rămâne de finalizat pe A7, scriptic, la noi în acte, va merge pe finanțare europeană pe programul transport, vedem în funcție de gradul de supracontractare a programului transport cât va fi efectiv atras.

Va depinde de unde suntem la momentul 31 august. Estimăm că vom fi undeva la 70% pe loturile 1 și 2 din Bacău – Pașcani, puțin mai în urmă cu lotul 3, deci diferența de cost pe care nu o vom deconta din PNRR, va fi alocată pe programul transport”, spune Cosma.