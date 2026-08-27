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Actualitate

VIDEO Cea mai importantă deschidere de trafic pe Autostrada Moldovei are loc în câteva zile. Un mare oraș va fi legat direct de Capitală. Ce se întâmplă cu restul loturilor din A7 care pierd finanțarea PNRR

Victor Cozmei
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În câteva zile, la finalul lunii, odată cu termenul final al PNRR, va fi deschisă circulația pe alți 47 km din Autostrada „Moldovei” A7, legând practic Bacăul de București pe autostradă, o distanță neîntreruptă de aproape 300 de km de șosea de mare viteză. 

  • PNRR, programul de finanțări europene pentru relansarea post-pandemică se încheie la 31 august. Din acel moment proiectele nefinalizate își pierd finanțarea. 
  • Pe Autostrada A7, tronsonul de la Adjud Nord la Răcăciuni și mai departe până la Bacău va fi deschis traficului în zilele ce urmează. 
  • Va fi cea mai importantă porțiune inaugurată dintr-o dată pe A7. 
  • Ce se întâmplă cu restul tronsoanelor din A7 cuprinse în PNRR și care nu vor fi gata la timp, precum și cum vor fi finanțate mai departe șantierele, a explicat pe larg pentru publicul HotNews secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma. 
  • Asociația Pro Infrastructura spune și ea când vor fi următoarele tronsoane din A7 deschise și de ce depinde inaugurarea lor.