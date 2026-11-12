VIDEO Cel mai rapid transatlantic construit vreodată, mai mare decât Titanicul, a fost scufundat pentru a deveni un recif natural uriaș

Un prestigios pachebot american, mai lung decât Titanicul și care a efectuat peste 800 de călătorii transatlantice în anii 1950 și 1960, a fost scufundat miercuri în largul statului Florida, pentru a deveni „cel mai mare recif artificial din lume” și o destinație turistică subacvatică, transmite agenția AFP, citată de Agerpres.

Coca navei SS „United States”, cu o lungime de peste 300 de metri – cu aproximativ 30 de metri mai lungă decât Titanicul – s-a umplut treptat cu apă, în cursul după-amiezii, până când nava s-a scufundat în apele Golfului Mexic, la aproximativ 40 de kilometri de orașul Destin, pe coasta de nord-vest a Floridei.

Pentru ca nava să se scufunde fără a se folosi explozivi, au fost deschise supapele care serveau inițial la alimentarea sistemului său de răcire, au fost îndepărtate peste 400 de hublouri și au fost date găuri mari în punți.

Acest proiect, în valoare de aproximativ 13,5 milioane de dolari, are drept scop atragerea scafandrilor și a pasionaților de pescuit în jurul acestui recif artificial, prezentat de inițiatorii săi drept „cel mai mare din lume”, prin crearea unui habitat pentru fauna marină.

Transatlanticul a fost o vedetă a vremii sale

În perioada sa de glorie, impunătorul pachebot a transportat numeroase personalități. Printre aceștia s-au numărat, conform arhivelor, președintele american John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Salvador Dali sau Walt Disney. Bill Clinton, care avea să devină mai târziu președintele țării, a călătorit, de asemenea, la bordul acestui pachebot, în tinerețe, când pleca la studii la Universitatea din Oxford.

Prima traversare transatlantică a pachebotului datează din 1952, iar ultima din 1969. Transatlanticul a doborât recordul de viteză transatlantică chiar în călătoria sa inaugurală, atingând o viteză medie de peste 36 de noduri (66 km/h).

Finalizând călătoria în doar trei zile, 10 ore și 40 de minute, a redus cu 10 ore recordul anterior stabilit de RMS Queen Mary. Până în prezent, SS United States deține recordul pentru cea mai rapidă traversare transatlantică efectuată de o navă de pasageri.

De la navă de reper, la „cea mai bună destinație de scufundări din lume”

Pachebotul scos din uz a fost scufundat la o adâncime de 55 de metri, iar puntea sa superioară urma să ajungă la 18 metri sub apă. Coșurile înalte de fum au fost îndepărtate.

Cu acest nou recif artificial în apele Golfului Mexic, „încercăm să devenim cea mai bună destinație de scufundări din lume”, a declarat Nick Tomecek purtătorul de cuvânt al comitatului Okaloosa din Florida, pentru The Washigton Post.

Până acum, cel mai mare recif artificial din lume era un fost portavion scufundat în urmă cu 20 de ani în largul orașului Pensacola, tot în Florida.

Înainte de a fi transformat în recif subacvatic, SS United States a petrecut mai mult de un sfert de secol ancorat la un chei din Philadelphia