VIDEO Cel mai urmărit serial din istoria televiziunii se pregătește de marea revenire după 25 de ani

În momentul de vârf al popularității sale, serialul „Baywatch” era urmărit săptămânal de peste un miliard de spectatori din întreaga lume, un record omologat de Guiness World Records. Iar până la lansarea unui nou serial „Baywatch”, cu aceeași premisă și o distribuție nouă de actori, au mai rămas câteva luni.

Televiziunea americană Fox a prezentat acum primul trailer complet pentru noua serie, care urmează să debuteze în luna ianuarie.

Clipul de trei minute începe cu Stephen Amell, actorul principal al serialului, care conduce o misiune de salvare după ce un avion se ciocnește de o parașută pentru parasailing. Amell interpretează o versiune adultă a lui Hobie Buchannon, copilul rebel din serialul original al anilor 1990.

Potrivit descrierii oficiale publicate de Fox, serialul urmărește povestea lui Hobie, care acum este căpitan în echipa Baywatch și calcă pe urmele tatălui său, Mitch, până când lumea sa este dată peste cap de apariția neașteptată a lui Charlie (Jessica Belkin), fiica despre a cărei existență nu știa.

„Dornică să ducă mai departe moștenirea familiei, Charlie se străduiește să devină salvamar în cadrul Baywatch, alături de tatăl ei”, mai notează aceasta.

Marea engimă legată de noul serial „Baywatch”

Noul serial „Baywatch” a fost preluat în septembrie anul trecut de Fox pentru sezonul de televiziune 2026–2027, cu o comandă de 12 episoade. Probele de casting au avut loc la începutul acestui an, iar filmările s-au desfășurat în primăvară.

Deocamdată nu este clar dacă acesta va fi difuzat în streaming în România concomitent cu difuzarea sa în Statele Unite. Televiziunea Fox, deținută de compania Fox Corporation controlată Murdoch, își transmite în streaming pe piața americană unele dintre serialele sale pe Hulu, platformă deținută de Disney. În România serialele Hulu sunt disponibile pe Disney+, însă în general este vorba de producțiile originale ale Hulu, nu cele licențiate.

Drepturile de difuzare ale serialului au fost cumpărate în mai multe țări europene, printre care Germania, Franța și Elveția, de Amazon Prime Video. În italia el va fi difuzat de televiziunea publică Rai 2.

Serialul original „Baywatch” s-a bucurat de o popularitate uriașă și în România în perioada sa de difuzare din anii 1990 și anii ‘2000.

Kelly Packard, David Hasselhoff, Alexandra Paul, Jeremy Jackson și Pamela Anderson în serialul „Baywatch” original, FOTO: kpa Publicity / United Archives / Profimedia

Recordul de audiență al serialului „Baywatch”, omologat de Guiness World Records

În SUA serialul original a debutat în 1989 și, la apogeul popularității sale, a fost cea mai urmărită producție de televiziune din lume, fiind difuzat în peste 200 de țări și teritorii. Guiness World Records a omologat recordul absolut de audiență din istoria televiziunii: în 1996 „Baywatch” a ajuns la o audiență săptămânală de 1,1 miliarde de spectatori.

Ultimul episod a fost difuzat în mai 2001.

Din distribuția numeroasă condusă de David Hasselhoff, în rolul lui Mitch Buchannon, șeful echipei de salvamari și Pamela Anderson au mai făcut parte actori și vedete precum Jason Momoa, Yasmine Bleeth și Carmen Electra.

„Baywatch” a avut parte și de un serial „spin-off” numit „Baywatch Nights”, iar în 2017 a revenit sub forma unui film, cu Dwayne Johnson și Zac Efron în rolurile principale.

Filmul a fost pe larg eviscerat de critici și a fost un succes comercial modest, cu încasări de 177 de milioane de dolari în întreaga lume.

FOTO articol: Jon Anders Wiken / Dreamstime.com.