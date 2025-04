VIDEO Cel puțin 98 de morți și peste 150 de răniți după ce acoperișul unui club de noapte din Republica Dominicană s-a prăbușit

Cel puțin 98 de persoane au fost ucise și alte peste 150 au fost rănite după ce acoperișul unui club de noapte s-a prăbușit în Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, în noaptea de luni spre marți, transmite BBC.

Printre victime s-au numărat și un guvernator provincial și fostul jucător de baseball dominican Octavio Dotel, care a jucat 15 sezoane în Major League Baseball. Dotel, în vârstă de 51 de ani, a murit în drum spre spital după ce a fost scos din moloz.

Incidentul s-a petrecut la primele ore ale zilei de marți, la un concert susținut de popularul cântăreț de merengue Rubby Pérez la clubul de noapte Jet Set. Cântărețul se numără printre cei prinși în dărâmături.



Sute de oameni se aflau în interiorul locației și aproximativ 400 de salvatori încă mai caută supraviețuitori sub dărâmături.

Într-o înregistrare video făcută cu telefonul mobil și distribuită pe rețelele de socializare, se poate vedea un bărbat care stă lângă scenă spunând „ceva a căzut din tavan”, în timp ce arată spre acoperiș.

În înregistrare, cântărețul Rubby Pérez pare, de asemenea, să se uite spre zona indicată de bărbat.

În mai puțin de 30 de secunde, se aude un zgomot, iar o femeie este auzită strigând „Tată, ce s-a întâmplat cu tine?”.

Unul dintre membrii trupei lui Rubby Pérez a declarat presei locale că clubul era plin când s-a produs prăbușirea „în jurul orei 1 dimineața”.

„Am crezut că a fost un cutremur”, a spus muzicianul.

🚨🇩🇴13 DEAD, 93 INJURED IN NIGHTCLUB ROOF COLLAPSE IN THE DOMINICAN REPUBLIC



This comes after the roof of the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, collapsed earlier this morning.



The national police confirmed the death toll and said search and rescue… pic.twitter.com/yAdkTqw8yX