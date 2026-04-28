VIDEO Cel puțin șapte persoane au murit într-un incendiu la o clădire din Moscova

Cel puțin șapte persoane au murit și alte 13 au fost rănite într-un incendiu care a izbucnit la o clădire în construcție, marți, în nordul capitalei ruse, potrivit agenției de presă TASS, citată de Reuters.

Serviciile de urgență au precizat că incendiul a avut loc la o clădire rezidențială cu mai multe niveluri, în districtul aeroportului, și s-a răspândit la al doilea și al treilea etaj al imobilului.

Autoritățile au anunțat că au salvat peste 30 de oameni, însă în locație se crede că se aflau până la 200 de persoane, potrivit Reuters.

🔴#BREAKING: A maximum complexity fire at a construction site in Moscow, dozens of people are trapped inside the building, and one fatality has already been confirmed.

Pompierii au folosit echipamente specifice pentru a ajunge la nivelurile superioare, iar echipele au intrat în clădirea plină de fum. În cele din urmă, incendiul a fost localizat, spun autoritățile.

Procurorii au anunțat că a fost deschis un dosar penal pentru a fi cercetate eventuale încălcări ale regulilor de siguranță în construcții, iar autoritățile fac eforturi pentru a stabili cauza incendiului.