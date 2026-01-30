VIDEO Cele 20 de secunde în care un Su-25 ucrainean se destramă în aer, lovit de o rachetă rusească / La bord se afla un pilot cu 385 de misiuni de luptă: „Ieri mi s-a sfâșiat inima”

FOTO Arhivă: Un avion rusesc de luptă Su-25, în timp ce lansează rachete într-o misiune deasupra Ucrainei, pe 22 ianuarie 2024 FOTO: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Incidentul a avut loc în 2024, cel mai probabil deasupra Donețk-ului, și este neclar de ce imaginile au apărut abia acum, scrie publicația The War Zone.

O cameră montată pe aripa unui avion de luptă Su-25 Frogfoot al Forțelor Aeriene Ucrainene a înregistrat prăbușirea dramatică a aeronavei, lovită aparent de o rachetă aer-aer rusească, posibil lansată de un avion Su-35.

Imaginile, care datează din 2024, dar au apărut abia acum, sunt o reamintire a riscurilor enorme cu care se confruntă echipajele avioanelor de luptă în unul dintre cele mai letale spații aeriene din istorie.

20 de secunde până la prăbușire

Imaginile în cauză au fost aparent capturate de o cameră GoPro sau similară montată sub aripa dreaptă a avionului Su-25, care zbura orizontal când a fost lovit.

Primul indiciu că avionul Frogfoot a fost lovit este o lumină puternică și o ploaie de scântei, precum și sugestia că cupola cabinei de pilotaj ar fi putut fi parțial smulsă.

Apoi, se vede cum unul dintre rezervoarele externe de combustibil se desprinde.

Aeronava începe să se rostogolească prin aer, fuselajul său fiind clar sfâșiat, dovadă fiind trenul de aterizare principal expus.

Camera montată pe aripă continuă să înregistreze destrămarea avionului, inclusiv fuselajul din față și cabina de pilotaj, acum separate de fuselaj. Avionul se prăbușește în spirală la sol, secvența terminându-se cu o coloană neagră de fum în apropiere.

Impactul are loc în mai puțin de 20 de secunde de la primele semne ale impactului, ceea ce arată cât de repede s-a decis soarta pilotului.

În cazul în care nu a murit sau nu a rămas incapacitat în urma impactului inițial, acesta a avut foarte puțin timp să activeze scaunul ejectabil – dacă aceasta era o opțiune.

Un pilot experimentat

Avionul Su-25 lovit purta numărul tactic „21 Blue”. Se pare că la comanda acestui avion se afla pilotul Forțelor Aeriene Ucrainene Stanislav Rikov, din Brigada 299 de Aviație Tactică, care a fost ucis în timpul unei misiuni pe 7 februarie 2024.

Rikov era considerat drept unul dintre cei mai experimentați piloți, cu 385 de misiuni de luptă la activ.

La scurt timp după moartea sa, colegul din Forțelor Aeriene Ucrainene, Rostislav Lazarenko, a postat pe Facebook un omagiu pentru pilotul căzut în luptă: „Ieri mi s-a sfâșiat inima”.

Locul exact al căderii lui Rikov nu a fost precizat de partea ucraineană, deși un briefing al Ministerului Apărării rus a anunțat că un Su-25 ucrainean a fost distrus în aceeași zi, în apropierea localității Novotroitske, în regiunea Donețk din estul Ucrainei.

Nu este clar de ce clipul a început să circule în public abia acum.

O rachetă R-37M

Mai multe relatări neconfirmate sugerează că arma responsabilă pentru doborârea avionului Su-25 a fost o rachetă R-37M, o rachetă aer-aer cu rază lungă de acțiune, cu numele de cod occidental AA-13 Axehead. Racheta este utilizată în principal de avioanele de vânătoare multirol Su-35S Flanker și de avioanele de interceptare MiG-31BM Foxhound.

Înainte de moartea sa într-un accident aviatic în 2023, pilotul ucrainean Andrii „Juice” Pilșhikov a declarat pentru TWZ că racheta R-37M, lansată de obicei din spațiul aerian rus, „ne limita capacitatea de a ne îndeplini misiunile”.

„Dacă nu ești conștient de lansarea unei rachete, ești mort”, a spus el.

Su-25 este deosebit de vulnerabil din cauza condițiilor de operare cu risc ridicat și a performanțelor sale. Acest lucru se reflectă în pierderile documentate – 22 de avioane pierdute de forțele ucrainene.

Este aproape sigur că cifra reală este mai mare, deoarece include doar pierderile care pot fi confirmate vizual.

La scurt timp după începerea conflictului, avioanele ucrainene Su-25 au adoptat tactici de zbor la altitudine mare pentru a mări raza de acțiune a rachetelor neghidate.

Până în vara anului 2024, stocurile de rachete neghidate erau, potrivit rapoartelor, epuizate, dar adăugarea bombei asistate de rachetă Hammer, fabricată în Franța, a oferit o rază de acțiune mult mai mare și o armă mult mai puternică, adaptată special pentru lansări la altitudine joasă.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Su-25 a fost utilizat intens de ambele părți.

Pierderile confirmate ale Su-25 rusești se ridică la 41, cel mai mare număr pentru orice tip de avion tactic cu aripi fixe.