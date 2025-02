VIDEO Cele mai tensionate momente ale dialogului purtat de Zelenski cu Trump și JD Vance la Casa Albă

Vizita președintelui ucrainean la Casa Albă, prima după revenirea lui Donald Trump la conducerea Statelor Unite, s-a încheiat mai devreme decât era programat din cauza dialogului tensionat pe care l-a purtat cu președintele și vicepreședintele SUA. Liderul american a decis să dea afară delegația ucraineană, acordul privind resursele minerale nu a mai fost semnat, iar conferința de presă pe care urmau să o susțină cei doi șefi de stat a fost anulată.

The Guardian a publicat un videoclip cu cele mai încrâncenate secvențe ale discuției din Biroul Oval.

Zelenski: În timpul războiului, toată lumea are probleme. Chiar și voi, dar voi aveți un ocean frumos și nu o simțiți acum, dar o veți simți în viitor. Doamne ajută, voi nu aveți război.

Trump: Nu ne spune tu cum o să ne simțim. Încercăm să rezolvăm o problemă, nu ne spune ce o să simțim, pentru că nu ești în poziția de a dicta (…) ce o să simțim noi. O să ne simțim foarte bine (…), suntem foarte puternici. Acum nu ești într-o poziție prea bună. Te-ai lăsat să fii într-o poziție foarte proastă (…). Nu ești într-o poziție bună, nu ai cărțile acum (…). Pariezi cu viețile a milioane de oameni, te joci cu Al Treilea Război Mondial, i-a spus președintele SUA, în timp ce Zelenski încerca să reacționeze.

Zelenski: Vă spun că nu simțiți influența…

Trump: Ceea ce faci este lipsit de respect față de țară, față de această țară, care te-a susținut mult mai mult decât au spus o mulțime de oameni că ar fi trebuit.

Vance: Ai spus mulțumesc măcar o dată? În toată întâlnirea asta ai spus mulțumesc? Ai fost în Pennsylvania și ai făcut campanie pentru opoziție în octombrie. Oferă niște cuvinte de apreciere pentru Statele Unite ale Americii și pentru președintele care încearcă să îți salveze țara.

Zelenski: Te rog, crezi că dacă vorbești foarte tare despre război…

Trump: Nu vorbi tare, nu vorbi tare. Țara ta este într-o mare problemă. Așteaptă un minut, ai vorbit destul. Țara ta este într-o mare problemă. Nu câștigi, nu câștigi asta. Ai o nenorocită de șansă de a ieși OK datorită nouă.

Zelenski: Domnule președinte, noi stăm în țara noastră, am rămas puternici de la începutul războiului, când am fost singuri. Și suntem recunoscători, am spus mulțumesc în acest cabinet.

Trump: V-am dat prin acest președinte prost 350 de miliarde de dolari, v-am dat echipamente militare și oamenii tăi sunt curajoși, dar au trebuit să folosească echipamentul nostru militar. Dacă nu aveai echipamentul nostru militar, acest război s-ar fi încheiat în două săptămâni.

Zelenski: În trei zile, am auzit de la Putin, în trei zile. Asta e ceva ce știam!

Trump: Poate că mai puțin…

Zelenski: În două săptămâni, sigur că da!

Trump: Va fi foarte greu de făcut treabă așa, ți-o spun.

Vance: Doar spune mulțumesc.

Zelenski: Am spus-o de o mulțime de ori, mulțumesc poporului american.

Vance: Acceptă că există neînțelegeri și hai să rezolvăm acele neînțelegeri în loc să încerci să te lupți în presa americană când greșești. Știm că greșești.

Trump: Ei bine, vezi, cred că este bine pentru poporul american să vadă ce se întâmplă. Cred că este foarte important. De asta am lăsat-o să dureze atât (…). Problema este că ți-am dat putere să fii dur și nu cred că ai fi un dur fără Statele Unite, iar poporul tău este foarte curajos, dar fie faci o înțelegere, fie ne retragem (…). Odată ce semnăm acel acord, ești într-o poziție mult mai bună, dar nu te comporți deloc recunoscător și nu e frumos, voi fi sincer, nu e frumos.