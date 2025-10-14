VIDEO „Lucrați cu el la PIB?”. Gluma lui Trump față de premierul Sanchez, la care liderii veniți la summitul din Egipt s-au abținut să râdă

Președintele Donald Trump îl salută pe prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, în timpul summitului pentru încetarea războiului dintre Israel și Hamas din Gaza, pe 13 octombrie 2025, la Sharm El Sheikh, în Egipt. FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a glumit pe tema dezacordurilor cu Spania privind cheltuielile pentru apărare, în timpul discursului său final de la summitul dedicat încheierii războiului din Gaza care a avut loc luni, în Egipt, la care a participat și prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, pe care l-a întrebat dacă „lucrează deja la asta”, scrie EFE.

La jumătatea unui discurs lung și dezlânat, în care Trump i-a felicitat pe fiecare dintre liderii prezenți la întâlnire pentru rolul lor în aducerea păcii în Orientul Mijlociu, președintele american a vorbit pe un ton relaxat și evident prietenos despre Spania și recentele sale declarații privind oportunitatea expulzării țării iberice din NATO din cauza lipsei de angajament a acesteia față de investițiile în apărare.

Sanchez se afla așezat chiar în spatele lui Trump, într-un grup de alți șefi de stat și de guvern, între care premierii Italiei, Georgia Meloni, Regatului Unit, Keir Stramer, și respectiv Canadei, Mark Carney, între alții.

„Cine e din partea Spaniei? Lucrați cu el (cu Sanchez, n.r.) în ceea ce privește PIB-ul? Vom reveni la asta. Dar faceți o treabă fantastică (privind eforturile de pace din Gaza, n.r.)”, a spus Trump. Deși tonul președintelui american era glumeț, liderii din spatele acestuia au fost mai degrabă reținuți și s-au limitat doar să afișeze ușoare zâmbete pe față.

Trump ha nombrado a todos los colaboradores en el proceso de paz, también a España: "¿Dónde está España? [Buscando a Sánchez con la mirada] ¿Estáis trabajando con él respecto al PIB? Nos vamos a acercar, pero estáis haciendo un trabajo fantástico" https://t.co/dIK690KXrx pic.twitter.com/QT1nnqjnni — EL PAÍS (@el_pais) October 13, 2025

🇺🇸🇪🇸🇪🇬 | Trump mocks Sánchez over Spain’s low defense spending relative to GDP, while Sánchez laughs without realizing it:



"Are you working here on GDP? Well, we’ll get to that. But you’re doing a fantastic job." pic.twitter.com/avNxOejfsm — ʜᴇʀQʟᴇs ᴇɴɢ (@Herqles_eng) October 13, 2025

De altfel, liderii internaționali au ascultat cu tot mai mare nerăbdare lungul discurs al președintelui american, în care Trump a avut glume și lingușiri pentru toată lumea, a comentat agenția spaniolă de presă, potrivit Agerpres.

Cu câteva ore mai devreme, Sanchez și Trump s-au salutat cordial și și-au zâmbit, la sosirea președintelui american la Summitul de Pace pentru Fâșia Gaza de la Sharm el-Sheikh, unde a ajuns cu mare întârziere.

La patru zile după ce a propus ieșirea Spaniei din NATO, președintele SUA l-a așteptat pe Sanchez cu zâmbetul pe buze. Cei doi și-au strâns mâinile, iar prim-ministrul spaniol i-a zâmbit la rândul său, în momentul în care au schimbat câteva cuvinte.

În timp ce pozau pentru reporteri, Trump, așa cum a făcut și cu alți lideri, l-a tras ușor pe Sanchez de braț, iar prim-ministrul spaniol și-a pus scurt mâna pe spatele președintelui SUA.

Trump a coprezidat summitul de la Sharm el Sheikh împreună cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, iar Sanchez s-a numărat printre cei 30 de lideri și șefi ai organizațiilor internaționale invitați la reuniune.

După ce Trump a propus retragerea Spaniei din NATO, guvernul spaniol s-a declarat extrem de relaxat, deoarece Spania este un membru cu drepturi depline și angajat al NATO și își îndeplinește obiectivele la fel de mult ca Statele Unite.

La ultimul summit NATO, Spania a fost singura țară membră care nu s-a angajat să aloce 5% din PIB (Produsul Intern Brut) pentru cheltuieli de apărare, ceea ce a provocat critici din partea liderului de la Casa Albă.