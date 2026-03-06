VIDEO: Clipul cu drona pe care Europa a refuzat să o vadă la Davos și care ține în șah Orientul Mijlociu și lumea

Ca să arate europenilor tehnologia care îi poate ataca la Paris sau la Bruxelles, în ianuarie ucrainenii au vrut să expună la Forumul Economic Mondial de la Davos drona de atac ruso-iranienă Shahed. Elveția a interzis expunerea dronei. Ucrainenii au vrut să arate măcar carcasa dronei. Au fost refuzați. Atunci, au difuzat un clip video de 2 minute.

Un model de dronă care costă 20.000 – 50.000 de dolari bucata și e folosit de Iran bulversează viața din țări socotite sigure și pune în dificultate armate de sute de miliarde de euro din SUA, Israel, țările din Golf și din state europene care au trimis forțe în Orientul Mijlociu.

Când apărarea e de 100 de ori mai scumpă ca atacul

Ca să protejeze orașele, rafinăriile și aeroporturile din Golful Persic, sistemul de apărare aeriană Patriot al SUA utilizează interceptori care pot costa peste 3 milioane de dolari, preț valabil pentru fiecare rachetă.

Cu 3 milioane de dolari dobori o dronă Shahed care costă de 100 de ori mai puțin.

O altă metodă de a le intercepta este cu avioanele de vânătoare. Britanicii, de pildă, au doborât o dronă cu un avion F-35, marcând prima lor doborâre în zeci de ani. O rachetă trasă de un avion costă și ea câteva sute de mii de dolari. Fără a mai calcula costul orei de zbor a unui avion sau costul „de regie” pentru portavioanele care au adus avioanele până acolo.

Momentul uitat de la Davos

Explicația oficialilor din Occident este că nimeni nu a putut crede că orașe moderne și bine apărate, precum Dubai, Riad, Abu Dhabi sau Doha, pot fi puse în dificultate de drone ruso-iraniene. N-au crezut că aeroporturi, stadioane, hoteluri și instalații industriale aflate departe de front pot să fie atacate.

Dar ucrainenii au avertizat că se poate întâmpla.

Acum două luni, înainte de începutul războiului din Iran, lumea i-a ignorat la Davos, când ucrainenii au oferit un film cu simularea lovirii Parisului, Bruxelles-ului și chiar a orașului elvețian Davos de către dronele Shahed.

Elvețienii nu au vrut să fie expusă nici carcasa dronei Shahed

Cronologia evenimentelor a fost următoarea. În ianuarie 2026, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Ucraina a vrut să arate europenilor cum arată o dronă Shahed.

„Organizatorii expoziției „Ucraina: Frontul viitorului”, de la Casa Ucraineană din Davos, au fost nevoiți să anuleze expunerea planificată a unei drone de atac ruso-iraniene Shahed, doborâte, din cauza unei interdicții impuse de autorități elvețiene”, a relatat pe 20 ianuarie agenția ucraineană de știri Interfax.

„Am spus: bine, vom îndepărta toate echipamentele și cipurile și vom expune doar carcasa dronei”, a declarat Victor Pinchuk, reprezentant al Ucrainei. Dar au fost refuzați. Nu au putut expune nici carcasa dronei Shahed.

„Îmi cer scuze pentru limbajul meu foarte direct: schimbare sau moarte”

Oficialul ucrainean care s-a ocupat de expoziția din Elveția a declarat că înțelege că în Occident există o tendință de a proteja cetățenii în acest mod și nu le afecta bunăstarea psihologică. „Totuși, cred că este mult mai bine să vedem aceste drone aici, pentru ca oamenii să-și poată schimba atitudinea și pe ei înșiși”, a spus el. Dar, până la urmă, organizatorii expoziției au acceptat că europenii nu sunt de acord să fie prezentată drona Shahed.

Ucrainenii au apelat la o altă metodă, în cadrul aceleași expoziții din Davos. Ei au proiectat un videoclip generat de inteligența artificială, care arată drone de atac similare lovind Davos și alte orașe occidentale cunoscute.

„Îmi cer scuze pentru limbajul meu foarte direct. Unul dintre artiștii participanți la această expoziție a exprimat-o în stilul său caracteristic: schimbare sau moarte”, a declarat organizatorul.

„Unii cred că asta nu se va întâmpla niciodată. Dar dacă se va întâmpla?”

Clipul video al ucrainenilor, difuzat la Davos, are 2 minute și a fost realizat cu Inteligența Artificială. La început de februarie, au dus apoi filmul la conferința de securitate de la Munchen.

Cuvintele de început ale clipului sunt: „Unii cred că asta nu se va întâmpla niciodată. Dar dacă se va întâmpla?”.

În clipul video realizat de ucraineni apare o simulare cum de pe un câmp din Rusia sunt lansate zeci sau sute de drone Geran-3 (o evoluție a dronelor Geran-2 / Shahed-136). Apoi imaginile arată cerul deasupra mai multor orașe europene, survolate de roiuri de drone kamikaze.

Dronele Geran-3 sunt un model mai nou, cu un motor turbojet și cu rază de zbor estimată la peste 1.000 de km, cam cât din exclava Kaliningrad până la Bruxelles și Davos, în linie dreaptă. Sau de la Teheran până în Bahrein și Dubai.

Geran-2, care zboară mai încet, pot ajunge la 2.500 de km distanță.

Iar lansatoarele de drone nu sunt instalații fixe, pot fi transportate cu camioane.

Shahed-urile cu elice (Geran-2) zboară cu aproximativ 180 de kilometri la oră, celelalte (Geran-3) cu turbojet, ating aproape 400 de km la oră. Altitudinea zborului este între 50 și 2.000 de metri.

Simulări cu drone peste Allianz Arena din Munchen și lovind în Bruxelles

În imaginile clipului produs de ucraineni sunt generate semnături pe radar cu dronele care pătrund și înaintează prin spațiul aerian european. Apoi vedem dronele peste Allianz Arena din Munchen, zburând spre Davos, localitatea elvețiană din Alpi. Acolo, pe video, dronele intră în picaj și lovesc pe rând clădiri și străzi.

Clipul trece apoi la imagini din Bruxelles, cu roiuri de drone kamikaze pe cerul capitalei belgiene. Rând pe rând dronele încep să lovească clădiri, inclusiv clădirea Parlamentului European și zona Espace Leopold din fața clădirii legislativului UE.

Imaginile generate cu AI au părut atunci suprarealiste. Orașe curate, moderne și clădiri de sticlă lovite de roiuri de drone. Părea imposibil. Aceleași imagini se văd astăzi însă în Riad, Doha și Dubai

Clipul se încheie cu vorbele istoricului britanic Niall Ferguson: „Nu cred că oamenii sunt suficient de îngrijorați. Avem o mare dificultate să ne imaginăm înfrângerea”.