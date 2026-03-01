VIDEO Coloane de fum la un cunoscut hotel de cinci stele din Bahrain. „A fost lovit cu drone”

Hotelul Crowne Plaza din Manama, Bahrain, a fost lovit duminică de drone în timpul unei serii de atacuri de represalii ale Iranului în Golful Persic, pentru moartea lui Ali Khamenei, relatează India TV.

Crowne Plaza Manama este un mare hotel de cinci stele, situat în zona diplomatică a Bahrainului, în apropierea unor clădiri guvernamentale și financiare importante.

Imagini de la fața locului, care s-au viralizat în mediul online, arată fum și foc ridicându-se din zona hotelului, iar echipele de apărare civilă din Bahrain au intervenit la fața locului.

Primele informații sugerează că hotelul a lovit în timpul unor atacuri regionale mai ample, care au afectat și zone rezidențiale și civile, potrivit India TV. Autorităților din Bahrain nu au comentat deocamdată lovitura, iar detaliile despre victime sau daune rămân neclare.

Iranul a început „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria sa”

Incidentul vine după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a avertizat duminică dimineață că va ataca bazele americane și Israelul ca represalii pentru moartea lui Khamenei.

„Cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran va începe asupra teritoriilor ocupate și a bazelor teroriste americane în doar câteva momente”, a anunțat IRGC.

Sirenele au început să sune dimineață în Israel și în Dubai, Emiratele Arabe Unite, Doha, precum și în Manama, capitala Bahreinului, unde s-au auzit explozii puternice.

Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului din 1989, a fost ucis, sâmbătă, în urma unui atac al SUA și Israel asupra Iranului. Anunțul morții sale a fost făcut de Donald Trump. La câteva ore după acest anunţ, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.