VIDEO Condițiile PNL pentru a vota un guvern minoritar PSD: „Nu țin de politică, de chestiuni pentru un partid sau alt partid”

Deputatul PNL Ionel Bogdan a declarat, marți, după ședința Biroului Politic Național al partidului, că liberalii vor susține învestirea unui guvern minoritar PSD dacă social-democrații își vor „asuma punctele din acordul politic pentru România” pe care urmează să îl propună PNL. El a prezentat liniile acestui acord.

Președintele Nicușor Dan a avut consultări cu partidele parlamentare, marți, după ce Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Conform surselor HotNews, șeful statului nu va desemna astăzi un candidat la funcția de prim-ministru. După discuția de la Cotroceni, Sorin Grindeanu a declarat că „PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier”.

Întrebat de reporteri dacă PNL ar fi dispus să voteze un guvern minoritar PSD, Ionel Bogdan a răspuns: „Dacă își va asuma punctele din acordul politic pentru România pe care Partidul Național Liberal îl va propune, atunci cu siguranță va vota învestirea acelui guvern”.

„Punctele urmează să fie discute cu toți partenerii politici, astfel încât să reiasă o variantă care să poată fi agreată de toată lumea, dar aceste condiții nu țin de politică, nu țin de chestiuni pentru un partid sau pentru alt partid, ci țin în mod sigur doar de actul de guvernare și doar de România”, a adăugat liberalul.

El susține că este vorba despre PNRR, programul de achiziții militare SAFE, legea salarizării, dar și despre „creșterea pensiilor” și alte „puncte care sunt importante pentru viața românilor”.

„Dacă vom avea un acord politic, atunci acel acord politic pentru România va prevedea și un termen în care partidele politice semnatare nu vor depune moțiune de cenzură”, a adăugat Ionel Bogdan.