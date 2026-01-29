VIDEO „Consilier la, la, la”. Cum și-a scurtat jurământul un ales local din Brăila / „M-am grăbit”

Un consilier local din Brăila a depus, joi, jurământul omiţând intenţionat o parte din text, pe care a înlocuit-o cu cuvintele „la, la, la”. Din 1998, Petrică Costel Popa a fost consilier municipal în mai multe rânduri, scrie publicaţia debrăila.ro.

„Subsemnatul Popa Petrică Costel, consilier la, la, la… jur să respect Constituţia şi legile ţării”, a rostit alesul local jurământul de credinţă în şedinţa Consiliului Local Municipal Brăila din 29 ianuarie.

El a fost numit de PNL în funcţie pentru a o înlocui pe colega sa de partid, avocata Nicoleta Ivașcu, care a demisionat recent din Consiliul Local, scrie publicaţia debrăila.ro.

Explicaţia consilierului

Petrică Costel Popa susţine că jurământul a fost depus conform procedurii, însă a existat o sincopă la început, pe care o pune în seama răcelii.

„Fiind puţin cu probleme de sănătate, m-am grăbit şi am trecut mai repede peste preambulul jurământului. Dar jurământul a fost depus corect, vă asigur. Nu am făcut niciun afront la Constituţie sau la Biblie”, a explicat consilierul, în dialog cu HotNews.ro. Pe parcursul conversaţiei cu redacţia, acesta a vorbit cu dificultate şi s-a oprit în repetate rânduri pentru a tuşi. „Nu e o simplă formalitate, e o mândrie. Dar, ce să spun… cred că era mai bine să nu mă fi prezentat la şedinţă, oricum am avut probleme de dimineaţă”, a mai spus Popa.

Consilierii locali trebuie să depună jurământul în termen de 15 zile de la validarea mandatului. În caz contrar, aceştia pierd mandatul, potrivit Codului Administrativ. Textul jurământului conţine o parte care face referire la respectarea legilor ţării şi se încheie cu formula „Aşa să-mi ajute Dumnezeu”, însă această poate fi omisă, în funcţie de convingerile religioase ale persoanei, mai arată Codul Administrativ.

Petrică Popa, 68 de ani, are o lungă experiență în administrația locală. Jurnaliștii locali au precizat pe pagina de Facebook că Popa a fost consilier și în urmă cu aproape 30 de ani, pe vremea unui primar comunist, iar de atunci a mai ocupat funcția de consilier din partea PNL în mai multe rânduri.