VIDEO Cristian Măcelaru: „Festivalul Enescu este un reper de identitate culturală pentru România”

Cristian Măcelaru, dirijor apreciat pe marile scene ale lumii și director artistic al Festivalului Internațional George Enescu, vorbește cu pasiune despre valorile care îi definesc viața, despre puterea unificatoare a muzicii și despre responsabilitatea de a duce mai departe spiritul moștenit de la Enescu.

Muzica, un liant între oameni

„Valorile cu care am crescut sunt cele care îmi definesc viața. Tot ceea ce fac e înrădăcinat în lucrurile pe care le cunosc să fie reale”, spune Cristian Măcelaru. Pentru el, punctul de plecare al oricărui demers artistic este respectul reciproc și dragostea pentru oamenii cu care colaborează.

Artistul crede că fiecare contribuție, oricât de mică, contează pentru a construi o atmosferă sănătoasă și o societate transformată de puterea colaborării. În această viziune, muzica devine mai mult decât un act artistic: ea este un instrument de apropiere umană. „Muzica este de fapt un liant care ne ajută să ne unim și mai mult unii cu ceilalți. Ea mă ajută să continui valorile personale oriunde merg în lume – valori care promovează dragostea, pacea, unitatea, respectul.”

Între festival și scena internațională

În prezent, Măcelaru își împarte activitatea între Festivalul Enescu și proiectele internaționale. „De îndată ce terminăm cele patru zile ale Festivalului Enescu care mai sunt, voi continua un turneu în Europa cu Orchestra Națională a Franței – la Viena, la Praga, la Bratislava. Ne reîntoarcem apoi la Paris, iar apoi deschid stagiunea în noua poziție de director muzical la Orchestra Simfonică din Cincinnati.”

Această succesiune de angajamente arată dimensiunea internațională a carierei sale, dar și rolul special pe care Festivalul Enescu îl are pentru el, ca reper identitar.

Festivalul Enescu – un dar pentru România

În opinia sa, festivalul nu este doar o manifestare muzicală, ci o expresie culturală a identității românești: „Festivalul Enescu e mai mult decât un eveniment muzical. E un reper de identitate culturală pentru România. E un lucru atât de frumos faptul că ceea ce ne reprezintă pe noi ca țară e un eveniment cultural de o asemenea amploare. Sunt atât de multe țări care și-ar dori acest lucru, iar noi avem acest dar.”

El amintește de anul 1958, când a fost organizată prima ediție a festivalului, și de continuitatea spiritului enescian: „Nu doar muzica lui Enescu se menține, ci și spiritul prin care a creat. Un spirit de generozitate, de bucurie, dar și unul în care ne uităm înapoi și ne apreciem valorile, care vorbesc despre identitatea noastră ca oameni.”

Dărâmarea barierelor muzicale

Un alt mesaj central transmis de Cristian Măcelaru este acela al unității muzicii, dincolo de etichete și categorii: „Încerc din răsputeri să dărâm aceste bariere care definesc muzica în categorii diferite. Muzica este aceeași – cea pe care o auzim de când suntem copii până la bătrânețe. Numai că sunt perspective diferite, care ne pot oferi sensuri diferite în viață.”

Această viziune explică și modul în care Festivalul Enescu reușește să atragă un public divers: prin deschiderea spre multiple forme de expresie artistică, dar păstrând mereu nucleul comun al muzicii ca limbaj universal.

O responsabilitate asumată

Cristian Măcelaru subliniază că succesul festivalului nu este doar un motiv de mândrie, ci și o obligație: „Acest lucru mă bucură atât de mult și îmi dă o responsabilitate imensă de a continua ceea ce noi, atât de mândri, numim Festivalul Internațional George Enescu. Este un lucru extraordinar pentru România.”

Pentru el, esența rămâne aceeași: să transmită frumusețea muzicii dincolo de bariere și să arate că aceasta este vie, naturală, accesibilă. „Îmi dă speranță felul în care am atras atât de mulți oameni la festival și felul în care muzica reușește să îi inspire.”

Articol susținut de Festivalul Enescu