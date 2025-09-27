VIDEO Cum a fost păcălit Victor Ponta de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. „Mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă” / Ce le-a spus despre Călin Georgescu

Victor Ponta a fost sunat de doi farsori ruși, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”, iar fostul premier a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei Petro Poroșenko, potrivit Digi24. El a vorbit minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale, despre Călin Georgescu, despre oligarhul Vladimir Plahotniuc, despre liderii politici de la București, Chișinău și Kiev, și a criticat Bruxelles-ul și pe Volodimir Zelenski.

Ponta i-a povestit lui „Poroșenko” cum a fost anulat de Curtea Constituțională primul tur al alegerilor prezidențiale din România, câștigat de Călin Georgescu:

„Iohannis a fost foarte nepopular și încă este. Anul trecut, în noiembrie, am avut alegeri cu premierul, șeful Senatului, toți oamenii conectați cu Iohannis. Acest tip, care este foarte straniu, Călin Georgescu, dar foarte anti-Iohannis, anti-Zelenski, anti-Bruxelles, a fost pe primul loc. Iar CCR a anulat alegerile pentru că a câștigat votul majoritar. Și n-a mai fost lăsat să candideze.

Am repetat alegerile în 2025, cu candidatul oficial al Guvernului, care nu s-a calificat în turul II, dar primarul Bucureștiului, candidat independent, imediat după ce a fost ales, a devenit complet noul Iohannis, deci nu s-a schimbat nimic, exceptând că majoritatea populației este nefericită”.

„Chiar și dacă Zelenski te-ar împușca pe tine în piața centrală, Bruxelles nu ar avea nicio poziție”

În discuția cu cel despre care a crezut că este Petro Poroșenko, Victor Ponta a mai spus că Volodimir Zelenski „nu e foarte popular” în România: „Vă iubim țara, dar nu președintele”.

Despre președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Victor Ponta i-a spus „falsului” Poroșenko că este „nepopulară”: „Sentimentele mele pentru Moldova sunt importante, dar nu ne place de Maia Sandu, dar ne plac moldovenii, sunt la fel ca românii”.

Ponta a mai spus că există un model din Ucraina aplicat și în Moldova, iar România devine Moldova și nu este „o veste bună”:

„Știți, președintele vostru este noul model testat în Moldova. Maia Sandu l-a sancționat pe primarul Chișinăului. Este același model în Ucraina și vor să-l aplice și în România, stat membru UE, NATO, dar ei încearcă. Am spus că am sperat că Moldova va deveni România, dar văd că România devine Moldova. Nu este o veste bună.

Cât am încercat să vorbesc cu administrația americană, nu sunt deloc prieteni cu acest trend. În Bruxelles este pierdere de timp. Chiar și dacă Zelenski te-ar împușca pe tine și alte sute de persoane în piața centrală, Bruxelles-ul nu ar avea nicio poziție. Spun doar ce simt”.

Ponta s-a referit și la ministra de Externe, Oana Țoiu, spunând: „Este total de evitat, este mai rea decât Maia Sandu. Evitați-o cu orice preț”.

„Mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă”

El a vorbit și despre primarul din Chișinău, Ion Ceban, spunând că decizia de a-i impune interdicția de a intra în România arată „o luptă murdară”: „Acum au alegeri parlamentare și au țintit spre primarul Chișinăului. O să fie un joc murdar”.

Fostul premier al României și-a spus opinia și despre oligarhul Vlad Plahotniuc, arestat în Grecia:

„Mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă. Ce am citit acum a fost foarte stupid. Dacă ai un pașaport fals, ce cauți în Grecia? Îmi pare rău pentru el, îmi place de el, dar asta a fost foarte stupid”.



