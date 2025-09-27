Versiunea lui Victor Ponta, după dialogul cu doi farsori ruși: „Credeam că este evident”

Victor Ponta, la un eveniment de la Ateneul Român din București, 30 septembrie 2024. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Fostul premier Victor Ponta susține că nu a fost păcălit de cei doi comedianți ruși care s-au dat drept fostul președinte al Ucrainei Petro Poroșenko și că a fost vorba, de fapt, despre o glumă stabilită anterior cu autorii.



„A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”, a spus Victor Ponta într-o reacție la solicitarea Digi24.

Victor Ponta a fost sunat de doi farsori ruși, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”, iar fostul premier a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei Petro Poroșenko, potrivit Digi24.

El a vorbit minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale, despre Călin Georgescu, despre oligarhul Vladimir Plahotniuc, despre liderii politici de la București, Chișinău și Kiev, și a criticat Bruxelles-ul și pe Volodimir Zelenski.





