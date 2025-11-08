VIDEO Cum a lovit o tornadă un sat din Brazilia. Cel puțin cinci oameni au murit și 130 sunt răniți

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și peste 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un sat din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunțat autoritățile locale, potrivit France Presse.

„Apărarea civilă din Paraná anunță cu tristețe că cinci decese au fost deja confirmate în urma tornadei” care a lovit municipalitatea Rio Bonito do Iguaçu, spune autoritatea într-un comunicat de presă

Potrivit imaginilor difuzate de mass-media, vântul a răsturnat mai multe mașini și a distrus case întregi în localitate, situată la aproximativ 300 de kilometri de celebrele cascade Iguaçu.

🇧🇷 Tornado atinge o município de Rio Bonito do Iguaçu (PR) e deixa rastro de destruição



Na tarde desta sexta-feira (07/11/2025), um forte fenômeno clima­tico com características de tornado atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no sudoeste do Paraná.



Relatos de moradores… pic.twitter.com/akIftB9427 — Midiagem 🦅 (@Midiagem_) November 8, 2025

👀 More footage from Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, shows extensive destruction after a powerful tornado struck late this afternoon 🌪️pic.twitter.com/HSi93dYCfa — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 7, 2025

„Primele informații indică, de asemenea, că există 30 de răniți gravi și moderați și aproximativ 100 de răniți ușori”, a precizat apărarea civilă.

Daunele s-au concentrat în orașul Rio Bonito do Iguaçu, care are 14.000 de locuitori, potrivit Sistemului de tehnologie și monitorizare a mediului din Parana.

Autoritățile au estimat că vânturile au atins acolo viteze între 180 și 250 km/h. S-au prăbușit copaci și chiar și case din beton. O filmare cu tornada de la distanță a fost postată pe rețelele de socializare.

Another tornado – this time caught on camera – occurred near Turvo, Parana. Damage has been reported to the city limits. I do not own this video and would to credit the two gentlemen for their calmness when recording it. Whoever you are, you deserve a medal pic.twitter.com/Lso8Oe9HAF — Vitor Goede 🇺🇦 (@GoedeTDS) November 8, 2025

La rândul său, guvernatorul statului Paraná, Ratinho Junior, a anunțat că „forțele de securitate (erau) în alertă, mobilizate și (supravegheau) orașele afectate de furtunile violente”, pe X.

Institutul Național de Meteorologie menține o alertă de „pericol de furtună” în tot statul Paraná, precum și în statele sudice Santa Catarina și Rio Grande do Sul, la granița cu Argentina și Uruguay.