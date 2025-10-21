VIDEO Cum arată acum cea mai complexă structură de autostradă începută de Bechtel și abandonată apoi mulți ani / Va fi în sfârșit finalizată

O structură-mamut a fost ridicată de Bechtel în Transilvania, peste un lac de acumulare, însă ea n-a fost finalizată niciodată și a rămas neatinsă timp de 12 ani. Acum, un alt constructor a preluat fostul contract de autostradă reziliat cu Bechtel, iar anul 2026 este termen de finalizare.

Lucrările au fost reluate în ianuarie 2025 la un tronson din Autostrada Transilvania început încă de Bechtel și care a rămas neatins aproape 12 ani după rezilierea contractului cu firma americană în 2013. Execuția pe cei 27 de kilometri de autostradă dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș a pornit de la un stadiu fizic evaluat la 37%.

Cea mai impresionantă lucrare de pe traseu a fost începută de Bechtel încă din 2008, dar a rămas nefinalizată: un viaduct de aproape 1,8 kilometri lungime printr-un lac de acumulare lângă Suplacu de Barcău.

Actualul constructor, grupul „Construcții Erbașu”, a primit la începutul anului autorizația de construire pentru finalizarea tronsonului și s-a apucat de execuție inclusiv și la viaduct. În prezent, șantierul pe întreaga secțiune este la un stadiu fizic total de aproape 60%.

Termenul de finalizare estimat este de luna octombrie 2026, iar în prezent constructorul este concentrat în zona viaductului și a dealurilor dinainte de structura care traversează lacul de acumulare.

De ce a fost construit un viaduct de aproape 2 kilometri prin mijlocul unui lac

Viaductul are 45 de deschideri a câte 40 de metri lungime fiecare și decizia de a fi construit prin lacul de acumulare a fost una controversată la timpul ei.

Autostrada Transilvania în zona Suplacu de Barcău urma să treacă printr-un câmp activ de sonde petroliere, iar în anii 2000 în zona lacului nu era foarte multă apă.

Pentru a reloca cât mai puține sonde și pentru a evita un deal mai înalt în zona vestică, a fost stabilit traseul autostrăzii prin zona lacului de acumulare, considerându-se atunci că e cea mai ieftină dintre soluții disponibile.

De ce i se spune „tronsonul blestemat” din Autostrada Transilvania

Tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș a fost supranumit de-a lungul anilor „tronsonul blestemat”, pentru că deși fusese cel mai avansat ca lucrări dintre cele abandonate de Bechtel, acesta numai nu a putut fi gata. Fie autoritățile nu au putut demara procedurile în timp utile, fie a dat peste constructori ce nu și-au putut onora contractele.

Proiectul de la Suplacu de Barcău la Chiribiș (și mai departe până la Borș) fusese abandonat în 2013, când ministrul PSD de atunci Dan Șova a decis rezilierea contractului cu Bechtel. Tronsonul fusese construit aproape 50%, inclusiv o mare parte din celebrul viaduct de 1,8 km de la Suplacu de Barcău peste lacul de acumulare cu același nume.

Ulterior, CNAIR a scos la licitație proiectul, l-a contractat în 2015 cu o asociere spaniolă (Corsan – Corviam Construccion – SA & SC Consinit SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL) pe circa 701 milioane de lei, dar în 2016 l-a reziliat din cauza mobilizării slabe a constructorului.

Apoi, abia în decembrie 2020 a fost relansat la licitație proiectul Suplacu de Barcău – Chiribiș, în martie 2021 au fost depuse patru oferte, iar în septembrie 2021 a fost desemnat un câștigător – Construcții Erbașu – Vahostav – SK A.S., ofertă de 542 mil lei. S-au depus contestații, iar apoi licitația nu s-a mai finalizat cu un contract semnat.

Viaductul nefinalizat de Bechtel de la Suplacu de Barcau, Foto: Captura YouTube

În iulie 2022, fostul ministru Cătălin Drulă acuza conducerea de atunci de la Transporturi că au anulat licitația, deși ministrul Grindeanu anunța atunci pe Facebook că ofertele sunt la reevaluare și că se va da un câștigător până în august. În cele din urmă licitația chiar a fost anulată și meciul mai apoi s-a mutat în instanțe, pe contestarea deciziei de anulare.

Abia după încă jumătate de an CNAIR scoatea din nou la licitație finalizarea tronsonului în cauză.

În noiembrie 2023 era în sfârșit contractată din nou finalizarea contractului. La acel moment se făceau 11 ani de când Bechtel a părăsea șantierul.

Numele Bechtel a devenit cunoscut în România după un contract uriaș de infrastructură care a eșuat răsunător și a făcut chiar și obiectul unui dosar penal.

În 2003 România semna un contract cu firma americană Bechtel pentru construirea Autostrăzii Transilvania de la Brașov până la Borș, un proiect atribuit fără licitație și marcat de costuri uriașe și întârzieri majore.

După aproape un deceniu, statul a plătit peste un miliard de euro pentru doar aproximativ 50 de kilometri finalizați între Turda și Gilău (la vest de Cluj Napoca) și alți 64 de kilometri realizați doar pe jumătate, între Suplacu de Barcău și Borș.

A3 Biharia – Chiribis – Suplacu de Barcau – Nusfalau, Foto: Hotnews

A3 Suplacu de Barcău – Chribiș

Lungime : 26,35 km

: 26,35 km Constructor : Construcții Erbașu

: Construcții Erbașu Valoare : 884 mil lei

: 884 mil lei Contractat în : noiembrie 2023

: noiembrie 2023 Început proiectare: martie 2024

martie 2024 Aurotizație de construcție : 21 ianuarie 2025

: 21 ianuarie 2025 Termen execuție : 18 luni

: 18 luni Finalizare estimată: octombrie 2026

Obiectul contractului prevede construirea mai multor lucrări de artă, dintre care 3 viaducte, 8 pasaje și 8 poduri, inclusiv un pod de o complexitate tehnică ridicată, în lungime de 1.650 m – Pod peste lac de acumulare la km 6+655.60, acel viaduct început, dar nefinalizat de către Bechtel.

Tronsonul adiacent, la est, cei 13,5 km de la Nușfalău la Suplacu de Barcău, a fost finalizat de o firmă din Turcia și a fost deschis circulației la final de septembrie 2023.

Pe tronsonul de la vest, între Chiribiș și Biharia (circa 28,5 km), constructorul a primit undă verde la execuție în vară și are termen de finalizare începutul anului 2027. Mai departe, de la Biharia la graniță autostrada a fost deschisă în 2020.