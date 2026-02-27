VIDEO Cum arată în zbor drona de azi-dimineață, care se îndrepta spre nordul județului Tulcea. „S-au tras focuri de artilerie”

După ce MApN a anunțat vineri dimineață că a detectat o dronă în spaţiul aerian ucrainean, care se îndrepta spre nordul judeţului Tulcea, dar nu a intrat în spaţiul românesc, HotNews a discutat cu martori oculari și a intrat în posesia unor filmări.

„Este foarte straniu, nu știu cum să zic altfel, cum vezi de pe un mal cum pe partea opusă cad drone și mor oameni”, a declarat un martor pentru HotNews.

Imaginile cu zborul dronei au fost surprinse de către martori oculari și au ajuns și în posesia autorităților românești. Imaginile sunt din satul tulcean Periprava, în jurul orei 07.00 dimineața.

Tot atunci, a fost emis și un mesaj RO-Alert, care atenționa tulcenii că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. A fost pentru a treia zi consecutiv când a fost emisă o alertă extremă pe fondul atacurilor ruse în țara vecină.

„Drona a zburat în localitatea Vâlcov, până a dispărut”, a declarat un localnic din Tulcea pentru HotNews. Vâlcov, din regiunea Odesa, se află la aproximativ 50 de km distanță de Periprava.

„Oamenii din zonă deja s-au acomodat cu zgomotul de dronă, artilerie, cu trasul ăsta… Pur și simplu pe localnici îi sperie mai tare bubuitura dronei când cade, decât survolul acesteia. Pentru că sunetul artileriei este ceva mai „light”, dar când cad… este ceva crunt”, a mai spus localnicul, sub protecția confidențialității.

„Chestia asta se întâmplă de aproximativ două zile. Ieri s-a tras cu focuri de artilerie, în zona portului Vâlcov, aval de localitatea Periprava la vreo 2-3 kilometri”, a declarat un localnic din Tulcea pentru HotNews.

„S-au tras focuri de artilerie. Nu este prima dată. Cel puțin anul trecut, în zona Vâlcov, au căzut peste 100 de drone, dar pe timpul nopții. Dar pe timpul zilei, e al treilea, al patrulea caz în care survolează zona pe timpul zilei. În general, sunt pe timpul nopții”, a explicat omul.

„MApN-ul are subunitare în zonă și tot timpul sunt activi când sunt anunțați de șefii lor. Intervin doar dacă este nevoie, până în momentul ăsta nu a fost nevoie”, a mai spus localnicul.

În imaginile intrate în posesia HotNews, se aud zgomote sacadate care par a fi de armament anti-aerian:

Drona a zburat „aproximativ 5-10 minute, mai mult nu”, a mai spus localnicul.

„A survolat pur și simplu zona”, a spus acesta.