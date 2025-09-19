VIDEO Cum arată super-fabrica de țânțari, arma folosită pentru a proteja de „febra oaselor rupte” 140 de milioane de persoane

Cea mai mare biofabrică din lume pentru creșterea țânțarilor infectați cu bacteria Wolbachia, o metodă utilizată de cercetători pentru combaterea febrei denga, speră să protejeze aproximativ 140 de milioane de oameni din Brazilia de această boală în următorii ani, a declarat compania, informează Reuters.

Fabrica Wolbito do Brasil, susținută și folosită exclusiv de Ministerul Sănătății din Brazilia, s-a deschis în orașul Curitiba pe 19 iulie. Fiind o asociere între World Mosquito Program, Fundația Oswaldo Cruz și Institutul de Biologie Moleculară din Parana, aceasta poate produce 100 de milioane de ouă de țânțari pe săptămână.

„Wolbito do Brasil va putea proteja aproximativ 7 milioane de oameni din Brazilia la fiecare șase luni”, a declarat Luciano Moreira, directorul executiv al companiei, într-un interviu.

Febra dengue, cunoscută în limbajul popular drept „febra oaselor rupte” din cauza durerii debilitante pe care o poate provoca, este răspândită de țânțarii Aedes aegypti, care infectează sute de milioane de oameni în fiecare an, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Cazurile severe de febră dengue pot fi fatale, iar circa 6.300 de persoane au murit din cauza acestei boli în Brazilia anul trecut, cel mai grav an înregistrat până acum, potrivit datelor OMS.

Bacteriile Wolbachia împiedică țânțarii să transmită febra dengue și alte boli, cum ar fi Zika sau Chikungunya. Prin urmare, autoritățile din domeniul sănătății publice eliberează țânțari crescuți în laborator, infectați cu Wolbachia, pentru a se reproduce cu populațiile locale de țânțari și a transmite bacteriile care blochează infectarea cu virusul.

Metoda a protejat deja peste 5 milioane de oameni din opt orașe braziliene din 2014, potrivit Ministerului Sănătății din Brazilia.

„Wolbachia trăiește numai în interiorul celulelor insectelor. Așadar, dacă o insectă moare, moare și ea”, a declarat Antonio Brandao, directorul de producție al Wolbito do Brasil, afirmând că această metodă este sigură.

„Wolbachia este prezentă în peste 60% din insectele din natură și… de secole nu am avut niciodată interacțiuni cu oamenii.”

Pe măsură ce Wolbito do Brasil își intensifică activitatea, mașini încărcate cu țânțari infectați vor trece prin zonele cu incidență ridicată a febrei dengue și vor elibera insectele prin apăsarea unui buton.

„Zona aleasă în cadrul municipalității se bazează pe cazurile de dengue, astfel încât cartierele cu cea mai mare incidență a persoanelor infectate cu boala sunt cartierele prioritare”, a declarat Tamila Kleine, coordonatoarea operațiunilor regionale Wolbito do Brasil.

Și autoritățile din Hawaii au recurs la eliberarea de țânțari modificați în laborator, purtători ai unei bacterii numite Wolbachia, în încercarea de a salva păsările native ale insulelor, aflate în pragul dispariției din cauza malariei aviare.