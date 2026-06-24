VIDEO Cum l-au respins și ignorat femeile din Paris pe Clavicular, faimos influencer din manosfera SUA. Șocul cultural a încântat presa franceză

Un influencer american cunoscut pentru comportamentul misogin și obsesia de a-și îmbunătăți cu orice preț aspectul fizic a ajuns la Paris pentru a aborda femeile din capitala franceză. Rezultatul tentativelor sale nereușite a devenit subiect de glume pe rețelele sociale, scriu Le Figaro, Ouest-france și The Times.

Sosit la Paris însoțit de gărzile sale de corp, influencerul Clavicular – un tânăr de 20 de ani pe numele real Braden Eric Peters, o figură controversată din cadrul manosferei americane, și-a propus să impresioneze femeile din Paris cu ocazia sărbătorii Fête de la Musique.

Însă tehnicile sale de abordare, toate nereușite, au stârnit mai degrabă amuzament – și un soi de mândrie națională în Franța, care a sugerat conflictul cultural cu America lui Donald Trump, în care Clavicular se bucură de succes.

Cine este Clavicular?

Tânărul originar din New Jersey și-a construit o reputație solidă – deși controversată – în Statele Unite.

Peters, scrie Le Figaro, este cunoscut pentru promovarea conceptului de „looksmaxxing”, o mișcare în cadrul căreia bărbații încearcă să-și îmbunătățească aspectul fizic prin exerciții faciale, antrenamente la sală, intervenții chirurgicale, îngrijirea pielii, precum și, în cazul său, injecții cu testosteron și, după cum susține el, lovirea maxilarului cu un ciocan, în speranța de a-și modifica structura osoasă, pentru a o face „mai masculină”.

Faima sa a crescut pe fondul unei serii de controverse. Un clip îl arăta în mașină, călcând cu roțile un bărbat despre care se spune că îl hărțuia. În altul, apărea cântând împreună cu Andrew Tate (pe care îl admiră) piesa „Heil Hitler”, a rapperului Kanye West, criticat pentru antisemitism.

Postările lui devin adesea virale, iar el spune că câștigă 100.000 de dolari pe lună pe Kick, platforma pe care transmite în direct interacțiunile sale cu persoane necunoscute, cum ar fi bărbații pe care încearcă să-i umilească sau femeile pe care încearcă să le abordeze.

„Distracție plăcută în Paris”

Weekendul trecut, el a transmis în direct vizita sa la Paris cu ocazia „Fête de la Musique”, concertele anuale de vară care au loc în toată țara.

Dar întreaga vizită pare să se rezume la o lungă serie de interacțiuni greoaie, în care diferite femei, pe stradă, într-un bar, pe o terasă, îl refuză sau îl ignoră.

Clavicular was surprised after getting curved by a bartender in Paris, realizing girls there don’t care about his status like they do back in Miami 😭



“..i’m tryna spit game & she doesn’t care..” pic.twitter.com/qs8FgujKaL — Kick HQ (@KickStreamingHQ) June 19, 2026

Puține dintre femeile pe care le-a abordat păreau să știe cine este. Și mai puține s-au obosit să afle.

„Ești faimos?”, l-a întrebat o tânără într-o cafenea. „Distracție plăcută în Paris. Sper să te bucuri de șederea ta”, a spus ea, punând capăt, politicos, conversației.

Peters s-a apropiat de alte femei pentru a le întreba ce aveau de gând să facă în seara aceea.

𝗕𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗦𝗔

Piece of shit in Paris



Les Parisiennes ont fait se casser @Clavicular0. Bravo à elles!

(je ne connaissais pas ce nullard, ce qui ne me manquait pas).#clavicular #canicular pic.twitter.com/UeHcE3M3n2 — Rémi Fauconnier (@RemiFauconnier) June 23, 2026

Când acestea i-au spus că intenționau să meargă la un restaurant, el le-a sugerat că ar putea să „condimenteze puțin” seara mergând apoi într-un club de noapte. Ele au părut mai degrabă nedumerite.

„Nimănui nu-i pasă de el”

Manosfera americană, o rețea nu foarte aliniată de influenceri, bloguri și podcasteri, a jucat un rol important în susținerea lui Donald Trump la alegerile câștigate în 2024 în fața Kamalei Harris.

Influencerii, mulți dintre ei criticați pentru misoginism, se adresează tinerilor bărbați tot mai conservatori, cu subiecte precum migrația, feminismul și altele.

În mod neașteptat, Clavicular a sugerat însă că într-un eventual scrutin între JD Vance și democratul Gavin Newsom, l-ar alege pe acesta din urmă, datorită aspectului său fizic superior.

În orice caz, francezii care au urmărit povestea devenită virală pe rețelele sociale au părut încântați de șocul cultural suferit de Clavicular, faimos în SUA și ignorat în Franța.

„Nimănui nu-i pasă de el”, a observat youtuberul Regelegorila, specializat de obicei în cinema.

„Unde crezi că te afli, de fapt? Aici nu sunt Statele Unite, aici e Franța, o să-ți dăm o lecție. Crezi că ne impresionezi cu cămașa ta bleumarin?”, l-a ironizat o influenceră cunoscută drept @aliciacesttout.

„Astea sunt fetele mele, asta e! Asta e Franța mea!”, a observat un alt comentariu.

Clavicular se supără pe Paris și pe parizience

Peters, scrie The Times, a reacționat la respingeri cu un amestec de introspecție și insulte.

A sugerat că femeile care îl respinseseră erau „lesbiene. Într-o postare pe X, el a spus: „Se pare că francezii sunt niște nemernici nepoliticoși.”

Apoi, a stabilit că Parisul este un „ghetou”. „Parisul nu e sigur, frate”, a spus el. „Am un sentiment de neliniște”, a adăugat el, reluând discursul multor influenceri care atacă constant Parisul sau alte orașe europene, pe care le consideră degradate.

În același timp, în alte postări, el a părut mai dornic să își admită eșecurile. „Trebuie să devin mai interesant ca să pot duce mai bine conversațiile”, a spus el într-o postare.

mdrr il est tombé sur le lobby le plus dur du monde, mtn il pleure, merci aux parisiennes vraiment, M E R C I https://t.co/SCYKTUyG8N pic.twitter.com/RMy8h6OsdA — Alex Pantheress (@HateAlexAccount) June 20, 2026

„Nu știu de ce primesc atât de multe reacții negative. Spun tot timpul că nu mă pricep deloc la femei, dar măcar am curajul să exersez cum să le abordez”, a spus el.

Introspecția nu l-a ajutat să scape de ironiile presei franceze, care a observat că influenerul și-a clădit faima și averea pe ideea că ar stăpâni mai bine decât oricine codurile seducției și ale masculinității, numai pentru a eșua lamentabil la Paris.