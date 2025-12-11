VIDEO Cum răspunde judecătoarea Daniela Panioglu acuzațiilor șefei Curții de Apel București că și-a decontat chiria, deși avea cumpărat un apartament

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a acuzat-o în timpul conferinței de presă de vineri pe fosta judecătoarea Daniela Panioglu că a comis fals în declarații și că a dat dovadă de „conduită ilicită”. Într-o intervenție la B1TV, Panioglu a spus că prin această tactică se încearcă distragerea atenției de la problemele reale din justiție.

Liana Arsenie a pus în timpul confierinței de presă de joi chiar o înregistrare dintr-un proces în care judecătoare era Daniela Panioglu: „Îl apărați? Ce își retrage clientul dvs? E logic, doamna avocat? Doamna avocat, vreți să vă trimitem la cursuri de drept? Când se face procedura civilă, în ce an? Răspundeți! Ce își retrage?”, se aude, printre altele, în înregistrare.

„În primul rând din câte îmi amintesc, era un dosar în care eu aveam bănuiala că există o înțelegere frauduloasă între părți, iar concluziile avocaților erau incoerente. De aceea am ridicat vocea, pentru că am înțeles că s-au înțeles fraudulos. Nu știu dacă această înregistrare avea voie să iasă în spațiul public. Pe de altă parte, cred că au căutat mult în 25 de ani de carieră să găsească acea situație”, a spus fosta judecătoare în direct la B1TV.

Acuzată că a luat bani de chirie de la stat deși avea un apartament de trei camere, Panioglu răspunde: „Lia Savonea mi-a blocat decontările pentru că așa a vrut ea”

Legat de acuzațiile lui Arsenie conform cărora fosta judecătoare a cerut bani de chirie de la stat, conform legii, deși avea un apartament de 3 camere pe numele său, Panioglu spune că de fapt apartamentul nu era „finisat”, deci nu putea locui în el.

„M-am săturat de chestia asta cu chiria. Mi-am cumpărat un apartament nefinisat. Și am întrebat dacă mi se poate deconta chiria până îmi termin finisajele la apartament, pentru a putea locui în el. Și mi s-a răspuns că da. Și m-am și judecat cu ei. Lia Savonea mi-a blocat decontările pentru că așa a vrut ea, nu pentru că așa spunea legea”, a susținut aceasta.

„Nu este vorba despre ce a făcut Panioglu în ședințele din instanță. Și nici despre ce a făcut Beșu”

Daniela Panioglu spune însă că în acest moment este vorba despre „suspiciunile rezonabile care au apărut în presă despre corupția din sistemul judiciar”.

„Nu este vorba despre ce a făcut Panioglu în ședințele din instanță. Și nici despre ce a făcut Beșu. Este vorba despre corupția din sistemul judiciar. Este un judecător care a avut curaj să spună ce se întâmplă, cu adevărat, în aceste achitări și prescrieri”, a declarat aceasta.

„Sunt atacuri la persoană”

„Sunt probe despre fenomenul de corupție. Ce face șefa de la CAB și gașca din spatele ei sunt atacuri la persoană. Această isterie pe care o fac ei trebuie să înceteze. Iar Secția de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului General trebuie să cerceteze penal toate aceste aspecte care au fost dezvăluite. Probatoriul nu este complicat. Există hotărârile Colegiului, hotărârile CSM. Se vede acolo cum se proceda cu înlocuirea judecătorilor”, a explicat ea.

Fosta judecătoare spune că în mod normal înlocuirea „unui judecător într-un dosar se face doar în condiții excepționale, după cum scrie la lege. Nu există vreun regulament de ordine interioară care să fie peste lege”.

„Astăzi am asistat la o mizerie în stil comunist. Și au demonstrat ce face ei cu noi acolo, la Curtea de Apel București. Nu poți să vii cu înfierări proletare împotriva unor judecători care spun ce se întâmplă. Sunt fericită că apar tot mai multe voci care spun ce se întâmplă”, a mai declarat Daniela Panioglu.