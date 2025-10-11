VIDEO Cum s-a văzut viitorul mașinilor electrice și plug-in hybrid la Salonul Auto București

Salonul Auto București a fost, anul acesta, mai mult decât o expoziție. A fost o demonstrație de forță a industriei auto în plină transformare spre energia nouă. Dar producătorul care a atras privirile publicului a fost BYD, aflat la prima sa participare oficială, dar prezent cu întreaga gamă de modele din portofoliu.

Încă de afară se auzea muzica de la spectacolul standului BYD, în jurul căruia se adunaseră zeci de oameni. Ceremonia a marcat atât prima participare la SAB (brandul a venit în România din luna mai), cât și lansarea noilor modele plug-in hybrid BYD Seal 5 și Seal 6 cu un spectacol nemaivăzut de filarmonică, chitariști și roboți muzicali care te invitau la dans.

Evenimentul, care mi-a confirmat că tranziția către o mobilitate curată nu mai e doar un trend, ci o realitate tot mai palpabilă și în România a atras atenția prin diversitate, inovație și promisiunea unei autonomii extinse la noile modele.

„Anul acesta este pentru prima oară când participăm, iar BYD România a venit cu toată gama”, mi-a spus Andrei Pană, Product Manager BYD România. Pe lista mașinilor prezente la eveniment s-au numărat modelele SEALION 7, SUV-ul electric de top, cu autonomie de până la 502 kilometri, SEAL, sedanul cu design aerodinamic și până la 570 kilometri autonomie, SEAL U, SUV-ul electric pentru familie, cu 500 kilometri autonomie și Dolphin Surf, o alegere ideală pentru mobilitatea urbană.

BYD a venit la București cu un mesaj clar: există o soluție pentru fiecare tip de șofer, indiferent de nevoi. „Avem mașini electrice și plug-in hybrid pentru toate categoriile de clienți, atât pentru mobilitate urbană, cât și pentru drumuri lungi”, a explicat Pană. Modelele electrice se remarcă prin silențiozitate, costuri reduse de utilizare și un nivel excelent de confort, în timp ce variantele plug-in hybrid, echipate cu tehnologia Super DM-i dezvoltată de BYD, oferă flexibilitate maximă.

În centrul acestor tehnologii stă bateria Blade, un sistem LFP (litiu-fier-fosfor) creat și brevetat de companie, recunoscută pentru siguranță, durabilitate și eficiență în exploatare. Testele de penetrare arată că bateriile nu iau foc și rezistă la peste 3.000 de cicluri de încărcare, o performanță care le transformă într-un reper pe piață.

Pentru clienții care au posibilitatea de a încărca mașina acasă sau la serviciu, modelele 100% electrice rămân cea mai bună alegere. În schimb, versiunile plug-in hybrid elimină complet stresul legat de infrastructura de încărcare: „Sistemul permite încărcarea bateriei cu ajutorul motorului termic, iar mașina poate fi condusă inclusiv fără o încărcare prealabilă,” a punctat Andrei Pană.

Articol susținut de BYD















